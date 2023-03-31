Выступивший недавно в России эстонский дирижер отстранен от участия в концерте в Таллинне

В марте 2014 года Мечетина подписала петицию российских деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины и Крыма. Она также приняла участие в мероприятии в поддержку т. н. Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня стало известно, что в воскресенье, 2 апреля, вместо Андреса Мустонена дирижировать исполнением в церкви Каарли произведения И. С. Баха «Страсти по Иоанну» будет Эндрик Юксвярав.

Эндрик Юксвярав. Фото: Kaupo Kikkas

Сам Мустонен вчера дал Postimees такие пояснения к своему выступлению в Новосибирске: «Я не буду это комментировать. За месяц я посетил с десяток стран. Я не буду комментировать, никто не спрашивал меня, что я делал в Израиле, Германии и Италии. Я не буду комментировать свои приезды в Эстонию! Это все равноценные мероприятия, и я их не комментирую. Я живу в вышине и летаю высоко».

Тоомас Вавилов, кларнетист и профессор дирижирования духовыми оркестрами Эстонской академии музыки и театра, считает, что если концерт дирижера Пааво Ярви в Москве на третий день после начала войны при желании еще можно попытаться как-то оправдать - не все поняли, что началась война, люди не могли поверить в такой ужас, дирижер был в процессе работы и вне западного информационного пространства и т.д., то поступок Мустонена остается непонятным.

«Сейчас хочу сказать только то, что мне очень грустно: Андрес, я в тебе очень разочарован. Когда я был моложе, мне говорили другое и учили совсем другому. Очень жаль», - сказал Вавилов.

С 28 февраля 2022 года считается недействительной программа сотрудничества между Эстонией и России в области культуры, ранее утвержденная министерствами культуры двух стран. Сотрудничество в области культуры с Россией решением Министерства культуры Эстонии приостановлено на три года.