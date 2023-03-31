Выступивший недавно в России эстонский дирижер отстранен от участия в концерте в Таллинне

В воскресенье, 2 апреля, вместо Андреса Мустонена дирижировать исполнением в Таллинне произведения И. С. Баха «Страсти по Иоанну» будет Эндрик Юксвярав.
Дирижер, прославленный эстонский музыкант Андрес Мустонен 19 марта 2023 года выступил на концерте в Новосибирске вместе с пианисткой Екатериной Мечетиной, являющейся членом Совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине, а также с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом. Сегодня стало известно, что Мустонен не будет принимать участие в предстоящем 2 апреля концерте в церкве Каарли.
В воскресенье, 2 апреля, в церкви Каарли в Таллинне в концерте по случаю Вербного воскресенья примут участие 16 хоров, насчитывающие в общей сложности более 300 певцов. Вербное воскресенье является одним из самых значительных праздников для христианского мира. Согласно церковному календарю, за этим праздником следует Страстная неделя, которая завершается праздником Пасхи.
Помимо хоров в концерте должны принять участие Анто Ыннис (тенор), Мария Листра (сопрано), Аннели Лейнберг (альт), Тынис Кауманн (баритон), Айвар Тийслер (бас), а также оркестры и Collegium Musicale ja Klaaspärlimäng Sinfonietta.
«Страсти по Иаонну» были написаны в самый плодотворный и яркий Лейпцигский период творчества Баха. Премьерное исполнение произведения состоялось в 1724 году в Лейпциге, в церкви Св. Николая.
«Страсти по Иоанну» сочинены для ансамбля солистов, четырехголосого хора и струнного оркестра. Звуковую палитру обогащают дуэты флейт и гобоев, фагот, орган и другие инструменты.
Вчера в эстонской прессе появилась информация о том, что Андрес Мустонен 19 марта 2023 года выступил на концерте в Новосибирске вместе с пианисткой Екатериной Мечетиной, являющейся членом Совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине, а также с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.
В марте 2014 года Мечетина подписала петицию российских деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины и Крыма. Она также приняла участие в мероприятии в поддержку т. н. Донецкой и Луганской народных республик.
Сегодня стало известно, что в воскресенье, 2 апреля, вместо Андреса Мустонена дирижировать исполнением в церкви Каарли произведения И. С. Баха «Страсти по Иоанну» будет Эндрик Юксвярав.
Сам Мустонен вчера дал Postimees такие пояснения к своему выступлению в Новосибирске: «Я не буду это комментировать. За месяц я посетил с десяток стран. Я не буду комментировать, никто не спрашивал меня, что я делал в Израиле, Германии и Италии. Я не буду комментировать свои приезды в Эстонию! Это все равноценные мероприятия, и я их не комментирую. Я живу в вышине и летаю высоко».
Тоомас Вавилов, кларнетист и профессор дирижирования духовыми оркестрами Эстонской академии музыки и театра, считает, что если концерт дирижера Пааво Ярви в Москве на третий день после начала войны при желании еще можно попытаться как-то оправдать - не все поняли, что началась война, люди не могли поверить в такой ужас, дирижер был в процессе работы и вне западного информационного пространства и т.д., то поступок Мустонена остается непонятным.
«Сейчас хочу сказать только то, что мне очень грустно: Андрес, я в тебе очень разочарован. Когда я был моложе, мне говорили другое и учили совсем другому. Очень жаль», - сказал Вавилов.
С 28 февраля 2022 года считается недействительной программа сотрудничества между Эстонией и России в области культуры, ранее утвержденная министерствами культуры двух стран. Сотрудничество в области культуры с Россией решением Министерства культуры Эстонии приостановлено на три года.
Между Эстонией и Россией заключен межминистерский договор о сотрудничестве в области культуры и массовых коммуникаций, на основании которого можно планировать отдельные конкретные мероприятия, однако срок действия этого документа близок к завершению.