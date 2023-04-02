Елена Скульская ⟩ Шампанское под килечку: «Записки из подполья» на сцене Линнатеатра

У одних проституток благородство и осталось

Только режиссер показывает ее в спектакле задом наперед – начинает с финала, а завершает началом. В «Записках из подполья», оказавшись в публичном доме и встретившись с юной проституткой из Риги, герой начинает ее убеждать в необходимости изменить жизнь, одуматься: ««— Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена, — продолжал я с злорадством. — Ты и перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом.... В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь...» Он рисует перед ней ужасные картины похорон с гробом, опускаемом в болотистую землю. И Лиза, вдруг осознав весь ужас своего положения, бросает публичный дом и приходит к герою, кидается ему на шею, исполненная любви и благодарности. И тогда, решив унизить существо еще более гонимое, чем он сам, рассказчик спит с проституткой, а затем выгоняет ее из своего дома, сунув в ей в руку плату за визит. И это уж так низко, так отвратительно, что даже Лиза понимает мерзость его поступка и оставляет жалкие его деньги, не берет.