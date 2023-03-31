Житель Эстонии потребовал компенсацию за дом, стены которого прогнили через год после покупки

Суд рассмотрел иск покупателя имущества к наследникам продавца. Покупатель в 2017 году приобрел недвижимость в Харьюмаа за 210 000 евро и, по его словам, лишь год спустя обнаружил, что стены расположенного на хуторе старого дома сильно прогнили и не имеют надлежащего фундамента. Поэтому он потребовал снижения цены или компенсации через суд.

Уездный суд отклонил иск покупателя, но окружной суд отменил это решение и присудил покупателю почти 32 000 евро. Коллегия по гражданским делам Госсуда согласилась с решением второго суда, но дополнила его обоснованиями.

Коллегия установила, что, если покупатель и продавец не договорились об ином, оценка соответствия старого здания условиям договора должна основываться на обычном или среднем состоянии зданий аналогичного назначения и возраста.

Это означает, что нельзя ожидать, что здания, построенные десятилетия назад, будут соответствовать современным требованиям строительства или проектной документации. В то же время старый дом на хуторе можно использовать для самых разных целей.

Он может быть пригоден для бытового использования как круглый год, так и посезонно, или же использоваться только для хранения вещей. Суд должен каждый раз определять разумные ожидания, принимая во внимание возраст здания, предполагаемое использование и фактическое использование на сегодняшний день.

В данном случае окружной суд на основании заключения эксперта установил, что недостатки хутора не соответствуют нормальному состоянию столетнего бревенчатого дома. Настолько обветшалые конструкции были возведены примерно в то же время, но редко встречаются в зданиях, которые до сих пор используются в качестве жилых помещений, по крайней мере, сезонно. Ответчиками также не доказано, что покупатель знал или должен был знать о плохом состоянии дома. Таким образом, по мнению Госсуда, удовлетворение иска было обоснованным.