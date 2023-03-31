Бывший вице-мэр, подозревающийся в коррупции, получит компенсацию в 22 680 евро

Из 22 присутствовавших членов собнрания десять проголосовали за выплату компенсации, девять - против, воздержавшихся не было. Брутто-зарплата вице-мэра Кохтла-Ярве составляла 3780 евро в месяц, а это означает, что Бородин получит компенсацию в размере 22 680 евро.

Виталий Бородин начал работать в Кохтла-Ярвеской горуправе в 2014 году вице-мэром. В то время начались переговоры самоуправлений Ида-Вирумаа о распределении субсидий Европейского союза. «Представителем города Кохтла-Ярве был Виталий Бородин, и благодаря его переговорным навыкам и способности принимать решения город получил максимально возможную долю денег, выделенных Ида-Вирумаа, в общей сложности около 8,7 млн ​​евро», - пояснил разработавший проект решения и инициировавший его рассмотрение член горсобрания Даниил Стародубцев.

Кроме того, в проекте он написал, что как ответственный человек Виталий Бородин всегда старался экономить деньги налогоплательщиков и, помимо обязанностей вице-мэра и руководителя службы развития, также выполнял обязанности руководителя проекта, не требуя за это доплаты.

Стародубцев также указал, что под руководством Бородина в течение семи лет было получено финансирование и реализовано 16 проектов, общая стоимость которых составила почти 16 миллионов евро. Крупнейшим проектом Бородина было возрождение малоиспользуемой территории в Ярвеском районе Кохтла-Ярве за счет развития образовательно-досугового городка, на который было выделено 6,93 миллиона евро. В рамках этого было завершено строительство спортивного центра Wiru, которое стало первым новым муниципальным зданием в городе Кохтла-Ярве за последние 40 лет.

Председатель горсобрания Эдуард Одинец сказал, что под руководством Бородина из-за реализации неправильных проектов городу нанесен ущерб в 750 000 евро, и не все проекты до сих пор были воплощены в жизнь. «В ситуации, когда под руководством одного человека был причинен ущерб, соцдемы не считают возможным выплату такой компенсации», - сказал Одинец.