Мнение ⟩ Жители Ласнамяэ проголосовали за площадку для пикника, но получат алкопарк

Во время прошлогоднего голосования по народному бюджету жители Ласнамяэ допустили огромную ошибку: они поддержали проект реконструкции «площадки для пикника», которая уже и так изрядно загадила самое красивое место в Ласнамяэ. Похоже, ласнамяэсцы высказались за то, чтобы в будущем гадить там стало еще удобнее, считает журналист Rus.Postimees Александер-Марк Каппи.
Помню, этим летом бурную дискуссию вызвала идея построить в центре Талиинна так называемый алкопарк, то есть место, которое предусмотрено для времяпрепровождения местных пьяниц. Не знаю, как обстоят дела в других районах Таллинна, но в Ласнамяэ такое место в действительности есть уже много лет, а теперь горожане проголосовали за то, чтобы это местечко реконструировать. Работы должны вот-вот начаться.
Официально это место называется «площадка для пикника с мангалом у реки Пирита». Эта площадка находится прямо у моста через реку Пирита на Старонарвском шоссе. Описывать, как это место сейчас выглядит, я не буду. Лучше взгляните сами на галерею.
Галерея: вот так сейчас выглядит пресловутая площадка для пикника
И вот вопрос: что случилось? Почему это место такое грязное?
Я всю свою жизнь прожил в этом районе, в детстве много гулял по этим местам, а сейчас часто проезжаю мимо этой площадки для пикника и поэтому, наверное, могу ответить на вопрос, что там происходит.
Каждое ранее летнее утро, и неважно, выходной это или рабочий день, под шатром собирается компания людей, чтобы застолбить для себя это место. Остаются они там до самого вечера. И не нужно питать себя иллюзией, что там проводят свое время молодые семьи с детьми. Нет, это большие и шумные компании взрослых людей, чей досуг сопровождают водка и приготовление мяса на костре, прямо на голой земле (напоминаю, что это территория заповедника!).
Прошлым летом какие-то умельцы даже соорудили вокруг этого шатра стену из пленки. Выглядело это уже как самый обычный бомжатник.
Я не могу понять, зачем это место необходимо обновлять, ведь сама конструкция выглядит вполне целой. У меня есть небольшая надежда, что, может, действительно реконструкция и уборка мусора привлечет сюда молодые семьи, которые вместо алкоголя будут наслаждаться местными красотами, но все-таки что-то подсказывает: репутация этого места давно испорчена и помочь тут могут лишь полный снос и забвение. Давайте сначала научим своих людей простому действию - убирать мусор после себя.
Обо всем этом очень грустно писать, потому что, по моему скромному мнению, весь этот заповедник, пожалуй, можно назвать самым красивым местом в Ласнамяэ, потенциал которого до сих пор не реализован.
Тут нет троп здоровья. Раньше я занимался бегом, и когда стал предпочитать все более длинные дистанции, мне стало нужно найти трассу, где нет асфальта. И мой выбор пал на парк Клоостриметса, куда мне приходилось ездить на машине.
Но ведь совсем рядом от моего дома, в черте Ласнамяэ, есть та же самая река Пирита, а природные красоты ничем не уступают парку Клоостриметса. Зимой периодически приходилось видеть рядом с печально знаменитым местом даже несколько отважных лыжников. То есть спрос на здоровый отдых в этом районе есть.
Если сделать тут хорошую тропу здоровья, то найдутся люди, которые активно будут ею пользоваться; можно сказать, жители Ласнамяэ получили бы возможность подерживать себя в форме поблизости от своих домов. Но мы почему-то вместо этого решили обновить алкопарк.
Когда учился в гимназии Куристику, то в зимние месяцы нас вместо уроков физкультуры отправляли в Клоостриметса кататься на лыжах. И ехали мы туда на трех (!) автобусах. Путь занимал около часа. Если существовала бы возможность кататься на лыжах поблизости, в Ласнамяэ, то школьники были бы очень благодарны.
Наверное, немногие знают, но прямо напротив этого алкопарка давным-давно, еще за три века до рождения Христа, находилась древняя крепость Иру. Это подтверждают раскопки и об этом напоминает неестественный ландшафт противоположного берега.
Здесь также был найден самый древний железный предмет на территории Эстонии. Остались тут и артефакты первой и второй мировых войн - здесь были окопы и прочие оборонительные сооружения. Но об этом мало кто знает, ведь нормальных троп и информационных табличек тут попросту нет. А вам было бы интересно узнать больше об очень древнем поселении, которое не раз упомянуто в эпосе «Калевипоэг»? Мне лично было бы. Но мы, повторюсь, решили обновить алкопарк.
Наш Ласнамяэ в целом не очень богат природными красотами. На известняке ничего толком не растет. Ласнамяэ - наверное, единственный район Таллинна, у которого с этим все так плохо. Летом гулять по парку Паэ, где посажено полтора дерева, хочется не сильно.
Нет у жителей Ласнамяэ и своего места для купания, нет места, где летом приятно прохлаждаться. Точнее, оно есть на реке Пирита уже у другого моста на Нарвском шоссе, но до него сложно дойти: спуск очень крутой, так что молодые мамы с колясками и инвалиды могут о нем позабыть.
Да и само место все-таки диковато, о спасателях и кабинках для переодевания нечего и мечтать. Поэтому в жаркий летний день автобус №49 переполнен людьми: все сбегают из перегретого Ласнамяэ на приятный пляж Пирита. Если мы бы смогли обустроить свое место для купания, то люди туда с удовольствием ходили бы. Но мы решили обновить алкопарк.
Я пишу «мы», потому что реконструкция алкопарка действительно победила на честных выборах народного бюджета. Ни Кая Каллас, ни Михаил Кылварт, а именно мы, жители Ласнамяэ, сделали этот выбор.
Народный бюджет на бумаге является прекрасной идеей дать местным жителям возможность самим решить, что им больше всего нужно. Но давайте не просто проходить взглядом по названиям проектов, а действительно делать осознанный выбор. Ведь правильное развитие района - наш общий интерес.