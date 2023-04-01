Мнение ⟩ Жители Ласнамяэ проголосовали за площадку для пикника, но получат алкопарк

Помню, этим летом бурную дискуссию вызвала идея построить в центре Талиинна так называемый алкопарк, то есть место, которое предусмотрено для времяпрепровождения местных пьяниц. Не знаю, как обстоят дела в других районах Таллинна, но в Ласнамяэ такое место в действительности есть уже много лет, а теперь горожане проголосовали за то, чтобы это местечко реконструировать. Работы должны вот-вот начаться.

Официально это место называется «площадка для пикника с мангалом у реки Пирита». Эта площадка находится прямо у моста через реку Пирита на Старонарвском шоссе. Описывать, как это место сейчас выглядит, я не буду. Лучше взгляните сами на галерею.

Галерея: вот так сейчас выглядит пресловутая площадка для пикника

И вот вопрос: что случилось? Почему это место такое грязное?

Я всю свою жизнь прожил в этом районе, в детстве много гулял по этим местам, а сейчас часто проезжаю мимо этой площадки для пикника и поэтому, наверное, могу ответить на вопрос, что там происходит.