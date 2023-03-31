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Бескорыстная помощь украинским беженцам принесла жительнице юга Эстонии почетный титул

Маариус Сувисте
, репортер
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Катрин Уфферт.
Катрин Уфферт. Фото: Arvo Meeks

Катрин Уфферт, организатор мероприятий в Пукаском доме культуры, получила от волости Элва награду как заметный общественный деятель года.

Живущая прямо рядом с границей Валгаского и Тартуского уездов женщина получила почетный титул за активную работу по поддержке украинских беженцев в волости Элва. «Мне даже немного неловко принимать этот титул, потому что это работа, которая не нуждается в какой-то благодарности, потому что она просто идет от сердца. И я делала ее именно по велению сердца. Очень приятно сделать что-то хорошее для этих людей и помочь им», - признается Эфферт.

В то же время Эфферт говорит, что признание со стороны родной волости ее, конечно, порадовало. «Разумеется, это был большой сюрприз. Не могла себе и представить, что что-то за это получу. Но вот вышло так, что присудили титул», - говорит Катрин Уфферт.

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