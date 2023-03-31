Бескорыстная помощь украинским беженцам принесла жительнице юга Эстонии почетный титул

Живущая прямо рядом с границей Валгаского и Тартуского уездов женщина получила почетный титул за активную работу по поддержке украинских беженцев в волости Элва. «Мне даже немного неловко принимать этот титул, потому что это работа, которая не нуждается в какой-то благодарности, потому что она просто идет от сердца. И я делала ее именно по велению сердца. Очень приятно сделать что-то хорошее для этих людей и помочь им», - признается Эфферт.