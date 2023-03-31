Eesti Kontsert прекращает сотрудничество с выступавшим в России музыкантом

Хотя Eesti Kontsert не является работодателем Андреса Мустонена, но музыкант оказывает услуги в качестве художественного руководителя ансамблю старинной музыки Hortus Musicus, руководитель Eesti Kontsert Керту Орро больше не считает возможным сотрудничество с Мустоненом.

В Eesti Kontsert ничего не знали о деятельности Мустонена в России, но прочитали об этом в соцсетях, и после того, как новость стала достоянием общественности, музыкант отказался давать объяснения. Культурное сотрудничество между Эстонией и Россией прекратилось после вторжения России в Украину.

«Ценности Eesti Kontsert измеряются высокой этикой и лояльностью к эстонскому государству. Андрес Мустонен своими действиями и отношением показал, что его не заботят эти убеждения. Для нас это непреодолимый конфликт ценностей и потеря доверия, поэтому мы прекращаем с ним сотрудничество», - сказала Орро.

Орро встретится с Мустоненом в понедельник, будет обсуждаться будущее как Hortus Musicus, так и нескольких концертов, связанных с Мустоненом.

Орро встретится с Мустоненом в понедельник, будет обсуждаться будущее как Hortus Musicus, так и нескольких концертов, связанных с Мустоненом.