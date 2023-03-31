Еще одна звездная лыжница заявила о завершении карьеры

Фанаты расстроены: двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Рагнхильд Хага объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Мое время в большом спонрте подошло к концу, — объявила Хага в своем аккаунте в Instagram. - Я знаю, что моя жизнь нуждается в переменах, даже если это грустно».
«Мне будет не хватать поздравлений и объятий после лыжных гонок. Я многому научилась, испытала и многого достигла с момента, когда впервые встала на лыжню в Осене вместе с родителями и братьями», — продолжила она.
За всё время своих выступлений Хага приняла участие в двух Олимпийских играх (в 2018 году стала двукратной олимпийской чемпионкой в 15-километровом скиатлоне и эстафете 4х5 км) и пяти чемпионатах мира, неоднократно становилась победительницей и призером этапов Кубка мира по лыжным гонкам, как лично, так и в составе эстафетных команд. Яркой точкой профессиональной карьеры Рагнхильд стала победа в 50-километровом Холменколленском марафоне, который стал первым в истории Кубка мира женским полтинником.