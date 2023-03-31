Еще одна звездная лыжница заявила о завершении карьеры

«Мое время в большом спонрте подошло к концу, — объявила Хага в своем аккаунте в Instagram. - Я знаю, что моя жизнь нуждается в переменах, даже если это грустно».

«Мне будет не хватать поздравлений и объятий после лыжных гонок. Я многому научилась, испытала и многого достигла с момента, когда впервые встала на лыжню в Осене вместе с родителями и братьями», — продолжила она.