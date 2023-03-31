Новая техника и новый тренер - что поможет нашим керлингистам в борьбе за титул чемпионов мира?

Сегодня эстонские спортсмены начнут в Праге соревнования Mixed Doubles Prague Trophy – это этап Кубка мира, на котором представлены сильнейшие команды керлингистов Европы. Для наших спонртсменов это важное соревнование – здесь принимают участие их будущие соперники на чемпионате мира.

Фаворитами соревнований считаются швейцарцы Дженни Перре – Мартин Риос. Кроме них, тут соревнуются серьезные соперники эстонцев, например, датчане Ландер-Холтерманн, которые будут первыми противниками эстонской пары на апрельском чемпионате мира.

«Выступления на этом этапе Кубка мира мы начнем с любопытного противостояния голландской паре Тоноли-Гесгенс, которые соревнуются в нашей подгруппе. Также представлена сильнейшая чешская пара Зелингрова-Чабиковски и венгерская Йоо-Татар, которые также наши соперники по подгруппе на чемпионате мира», - прокомментировал Харри Лилль.

Для эстонских керлингистов апрель станет важнейшим месяцем в сезоне и этап кубка мира в Праге для них предпоследнее соревнование накануне чемпионата мира.

«По нашим ощущениям, мы готовы к предстоящему чемпионату мира. В марте начали сотрудничать с новым тренером Магнусом Недреготтеном – надеемся, что привнесенные им в наш стиль изменения будут заметны и в качестве игры», - сказал Лилль и добавил, что цель – показать на предстоящих выходных отличный результат.

«Но прежде всего мы хотим привыкнуть к процессу и манере игры, которые будем использовтаь на ЧМ», - сказал спортсмен.

Успешно защитившие титул чемпионов Эстонии Калдвее и Лилль готовятся к чемпионату мира по керлингу среди смешанных пар, который пройдет в апреле в Южной Корее. Соревнования пройдут с 22 по 29 апреля, участвовать будут спортсмены из 20 стран.

Результаты игр находятся здесь.

За играми этапа Кубка мира в Праге можно наблюдать здесь.