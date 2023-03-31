Дождались ⟩ Eurostat: инфляция в Эстонии замедлилась

В Латвии показатель инфляции в марте составил 17,3 процента, что на 2,8 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, сообщил Eurostat. В Литве годовой рост цен замедлился на 2 процентных пункта до 15,2 процента.

За странами Балтии последовала Словакия, где инфляция замедлилась с 15,4 в феврале и до 14,8 процента в марте. В Хорватии инфляция замедлилась с 11,7 до 10,5 процента. Из государств-членов еврозоны, по которым у Eurostat есть данные, инфляция в марте была самой низкой - 3 процента - в Люксембурге, за ней следуют Испания - 3,1 процента и Нидерланды - 4,5 процента.

В марте ускорению инфляции в еврозоне в наибольшей степени способствовали продукты питания, напитки и табачные изделия - рост по этим группам составил 15,4 процента. За ними следуют промышленные товары с 6,6 и услуги с 5 процентами роста. Однако в марте по ценам на энергоносители в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,9 процента.