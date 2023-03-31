Карта ⟩ С понедельника жизнь столичных автомобилистов превратится в сущий кошмар

На улице Пронкси в обоих направлениях будет открыто по одной полосе. Ттранспортные средства, которые раньше могли со стороны Тартуского шоссе повернуть направо на улицу Кундери, теперь смогут свернуть направо на улицу Гонсиори.

С 3 апреля улица Кундери закроется для движения. Фото: Tallinna linnavalitsus.

Закрытие улицы Кундери вызвано масштабными строительными работами по строительству подземных коммуникаций, которые пройдут на участке от перекрестка улиц Кундери и Пронкси в направлении Кундери.

В ходе масштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, которая началась осенью прошлого года, городское пространство, которое было ориентировано главным образом на автомобильное движение, станет современной и безопасной средой, учитывающей интересы всех участников движения.

В результате реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан.

На обеих улицах станет больше зеленых насаждений – их украсит аллея из высаженных по обе стороны деревьев. Всего будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника.