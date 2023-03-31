Карта ⟩ С понедельника жизнь столичных автомобилистов превратится в сущий кошмар

В связи с масштабной реконструкцией улиц Пронкси и Йыэ с понедельника, 3 апреля, до 28 апреля для движения будет закрыта улица Кундери.
На улице Пронкси в обоих направлениях будет открыто по одной полосе. Ттранспортные средства, которые раньше могли со стороны Тартуского шоссе повернуть направо на улицу Кундери, теперь смогут свернуть направо на улицу Гонсиори.
Закрытие улицы Кундери вызвано масштабными строительными работами по строительству подземных коммуникаций, которые пройдут на участке от перекрестка улиц Кундери и Пронкси в направлении Кундери.
В ходе масштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, которая началась осенью прошлого года, городское пространство, которое было ориентировано главным образом на автомобильное движение, станет современной и безопасной средой, учитывающей интересы всех участников движения.
В результате реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан.
На обеих улицах станет больше зеленых насаждений – их украсит аллея из высаженных по обе стороны деревьев. Всего будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника.
Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации. Также будет установлено новое уличное освещение.