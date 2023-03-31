СКАНДАЛ С ПРЕМИЯМИ ⟩ Эксперт по управлению: вся ответственность лежит на совете Eesti Energia

По словам консультанта по вопросам управления Майта Раава, в конфликте между уходящим правлением Eesti Energia и правительством ответственность лежит на совете Eesti Energia, который, судя по всему, сам этого не понимает.
Комментируя критику и резкие заявления премьер-министра и министра финансов в предпоследний рабочий день уходящего правления Eesti Energia, Раава счел, что такие публичные заявления министров и председателя совета, безусловно, неразумны и не ответственны.
«Совет отвечает за прием на работу, увольнение, оценку и вознаграждение руководителя Eesti Energia и, самое главное, за планирование деятельности компании», - сказал Раава. - Собственник не может этого сделать, так как у него нет для этого компетенции, и так происходит во всем мире».
Цели и гонорары государственной компании были согласованы до того, как правление вступило в должность. Если бы эти вещи были ясны, то, по мнению Раава, в ретроспективе не могло бы произойти ничего подобного.
«Министры меняются, и тем более важно четкое и обоснованное соглашение о целях и гонорарах», - сказал Раава. - Текущая ситуация не является этичной или доброжелательной, а также уважительной и внимательной к уходящему руководству».
Очень легко получить прибыль на регулируемом рынке, которая по сути представляет собой налогообложение эстонского народа.
Майт Раава
Еesti Energia - компания-монополист, которая охраняется государством и за ошибки которой, так сказать, платит государство, что ставит закономерный вопрос об обоснованности премий.
По словам Раава, весь вопрос находится в ведении совета Eesti Energia. «Настоящая ответственность лежит на совете, и если мы хотим вести бизнес новаторски и эффективно, она начинается с компетентных и этичных членов совета», - сказал он.
«Если компания работает на регулируемом рынке, то есть компания имеет большое конкурентное преимущество, то правлению довольно легко увеличить выручку от продаж и прибыль, то есть выплачивать за это премии однозначно нельзя», - сказал Раава.
«На регулируемом рынке, который, по сути, представляет собой налогообложение эстонского народа, очень легко получить прибыль. Если правление получает за это премию, это не соответствует чувству справедливости людей. Премия должна выплачиваться за то, на что могут повлиять талант и трудолюбие людей. И совет несет ответственность за такую ошибку, потому что он ее спланировал и согласовал с правлением».
По словам Раава, Анне Мере, как председатель совета, и другие члены совета несут ответственность за оценку критериев выплаты премий.
«Если кто-то и должен нести ответственность, так это совет», - подтвердил Раава. - Советы директоров государственных компаний должны начать брать на себя реальную ответственность. Анне Мере и другим членам совета следует спросить, выполнил ли совет свою обязанность. Я думаю, что нет, потому что критерии премий не установлены в интересах компании и клиентов».
Раава не считает, что Суттеру нужно «отмыться» в прямом эфире ERR.
«Тот факт, что Хандо Суттера превратили в паршивую овцу, подл, - сказал Раава. - Было бы здорово, если бы в данной ситуации все стороны увидели возможность научиться чему-то. Было бы здорово, если бы совет Eesti Energia сделал заявление о том, что он вынес из инцидента и что он будет делать по-другому в будущем, в том числе при планировании целей компании и назначении премий новому правлению».