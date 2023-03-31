СКАНДАЛ С ПРЕМИЯМИ ⟩ Эксперт по управлению: вся ответственность лежит на совете Eesti Energia

Комментируя критику и резкие заявления премьер-министра и министра финансов в предпоследний рабочий день уходящего правления Eesti Energia, Раава счел, что такие публичные заявления министров и председателя совета, безусловно, неразумны и не ответственны.

«Совет отвечает за прием на работу, увольнение, оценку и вознаграждение руководителя Eesti Energia и, самое главное, за планирование деятельности компании», - сказал Раава. - Собственник не может этого сделать, так как у него нет для этого компетенции, и так происходит во всем мире».

Цели и гонорары государственной компании были согласованы до того, как правление вступило в должность. Если бы эти вещи были ясны, то, по мнению Раава, в ретроспективе не могло бы произойти ничего подобного.

«Министры меняются, и тем более важно четкое и обоснованное соглашение о целях и гонорарах», - сказал Раава. - Текущая ситуация не является этичной или доброжелательной, а также уважительной и внимательной к уходящему руководству».

Очень легко получить прибыль на регулируемом рынке, которая по сути представляет собой налогообложение эстонского народа. Майт Раава

Еesti Energia - компания-монополист, которая охраняется государством и за ошибки которой, так сказать, платит государство, что ставит закономерный вопрос об обоснованности премий.