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Игрокам клуба «Космос» задолжали зарплату за несколько месяцев

Клуб обещает все выплатить, Эстонская федерация футбола начала расследование
rus.postimees.ee
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Футзальная команда клуба "Космос".
Футзальная команда клуба "Космос". Фото: Алесандр Сорокин, "Фейсбук".

В середине марта стало известно, что ряду легионеров футзального клуба «Космос» не выплатили зарплату за несколько месяцев. Кроме того, в отношении одного из игроков не был соблюден ряд условий контракта. Сообщил об этом в своей социальной сети Александр Сорокин – бывший футболист клуба, которого «Космос» пригласил на работу в том числе и тренером.

«История началась летом прошлого года, клуб сам вышел со мной на связь и предложил достаточно заманчивые условия, - говорит Александр Сорокин. – Мне пообещали контракт на два года, должность помощника главного тренера, возможность заниматься с молодежью, развитие, продолжение карьеры футзалиста. Разумеется, я согласился».

Об этом говорил сам президент клуба Борис Шипунов, его слова приведены на сайте клуба

Посвященную Сорокину статью до сих пор еще можно найти на сайте клуба.
Посвященную Сорокину статью до сих пор еще можно найти на сайте клуба. Фото: fc cosmos

Зачем обещать?

До этого Александр уже четыре года жил в Эстонии – он перебрался сюда в январе 2019 года из Украины, три с половиной года отработал в клубе Viimsi SMSRaha. Затем получил предложение от «Космоса» и перешел в клуб.

«Я шел за развитием, - поясняет Александр. – Мне очень понравилось предложение, то, что открываются новые возможности: работа помощником тренера, работа с молодежью. Все это – перспективы, рост. Но по факту я не получил ничего, хотя все было прописано в условиях контракта».

Как рассказывает Александр, проблемы начались уже осенью. В ноябре возникли трудности с выплатой зарплаты.

«Обидно, что я так ни разу и не поработал в качестве помощника тренера, хотя мне была обещана эта должность. Но на самом деле, только спустя два или три месяца начал работать с командой, и то – провел разминку, - вспоминает Александр. – Искренне не понимаю, зачем было что-то обещать, а потом не исполнять?»

На обещаниях строилась и выплата зарплаты – Сорокин оказался не единственным, у кого возникли проблемы с клубом и кто не побоялся громко об этом заявить. Среди пострадавших, например, еще как минимум двое: с Rus.Postimees пообщались также украинские спортсмены Ярослав Лебедь и Дмитрий Сорокин. Они также сообщили, что им не выплатили зарплату за несколько месяцев, а руководство отделывалось только обещаниями (не скрывая, правда, готовности все оплатить, когда ситуация наладится – ред.).

Искренне не понимаю, зачем было что-то обещать, а потом не исполнять?

Скоро заплатим

Ярослав и Дмитрий также заключили контракты с «Космосом» летом 2022 года.

«В Эстонию я приехал в августе, поначалу все шло хорошо, но уже осенью обстоятельства сложились так, что у руководства клуба возникли финансовые трудности», - пояснил Ярослав.

Дмитрий, можно сказать, попал в эпицентр – он приступил к работе в октябре и без выплат остался буквально сразу.

«Какие-то суммы нам выплачивались, руководство клуба пыталось платить частями. Но я за все время пребывания тут ни разу полной зарплаты не получил», - добавил Дмитрий Сорокин.

«Вы же понимаете, что без зарплаты жить невозможно. Нужно оплачивать счета, покупать продукты – все как у всех. Но когда невыплаты приобретают систематический характер и становится ясно, что ждать больше нечего, приходится действовать», - комментирует Лебедь.

Украинские футболисты неоднократно обращались с вопросами, когда же выплатят долги, к руководству «Космоса», но ничего определенного не слышали. В какой-то момент терпение у спортсменов закончилось, и они, воспользовавшись трансферными окнами, уехали работать в другие клубы.

По соглашению сторон

«Мы расстались с руководством достаточно спокойно, не врагами, - говорит Ярослав. – Обсудили ситуацию, все прекрасно понимали, что дальше так продолжаться не могло. Контракты расторгли по соглашению сторон и сейчас мы все работаем уже в других клубах, в других странах. Борис Шипунов, президент «Космоса», пообещал все выплатить, когда ситуация стабилизируется. И я даже регулярно ему писал, спрашивал, что да как. Но на последнее письмо, которое я полтора месяца назад ему отправил, он даже не ответил. Больше я не спрашивал, по-моему, выплат мы не дождемся».

«Очень неприятно, что так получилось. Сумма долга не копеечная, иначе никто бы не стал даже морочиться. Просто обидно, что с нами так поступили. Я написал официальное письмо в Эстонскую федерацию футбола с просьбой разобраться в ситуации, очень надеюсь на их помощь», - добавляет Александр Сорокин.

Но на последнее письмо, которое я полтора месяца назад ему отправил, он даже не ответил.

«У господина Сорокина будут проблемы»

Прежде всего, за комментариями мы обратились в клуб. В частности, мы пытались получить ответы на вопросы, почему в отношении Александра Сорокина не были исполнены условия договора (тренерская деятельность), почему возникли задолженности, а также как клуб планирует решить проблему. Борис Шипунов, президент клуба «Космос», не замедлил с ответом. Приводим его ответ полностью без купюр и правок:

«1. Отношения между работником и работодателем регулируются всевозможными законами, надеюсь, и Вам это известно.

2. Обсуждать с Вами предмет договоренностей с г-ном Сорокиным не вижу ни смысла ни интереса ни юридической возможности.

3. Г-н Сорокин подписывал контракт, в котором черным по белому прописаны условия соблюдения конфиденциальности, порядок разрешения споров, а также еще некоторые требования к обеим сторонам контракта. Ни в одном из пунктов про Вас, как сторону контракта, нет и намека. Надеюсь, вы понимаете, о чем я.

Более того, довожу до Вашего сведения, что из-за такого рода публикаций, у г-на Сорокина уже точно будут проблемы. Штрафные санкции за неисполнение пунктов контракта будут взысканы с максимальной точностью. Если хотите усугубить его ситуацию, напишите еще какие-нибудь его мудрые изречения в отношении FC Cosmos.

Что касается сумм, их наполнения и сроков оплаты - все будет исполнено.

Ваше письмо на тему исполнения контракта без вникания в суть самих договоренностей - это скорее распространение сплетен, нежели спортивная аналитика».

Ведется расследование

Эстонская федерация футбола весьма серьезно отнеслась к заявлению пострадавших футболистов (Ярослав Лебедь также обратился в ЭФФ – ред.). Руководитель отдела по связям с общественностью федерации Эва Нымме прокомментировала сложившуюся ситуацию. Организация в курсе проблемы и ведет расследование.

«11 января 2023 года ЭФФ обратилась в футбольный клуб «Космос», чтобы проконтролировать, как клуб выполняет свои обязательства в отношении профессиональных игроков. 20 января 2023 года было инициировано дисциплинарное расследование в отношении клуба. В данный момент мы не можем обнародовать детали, поскольку расследование все еще ведется, но как только производство будет завершено, с его результатами сначала ознакомят клуб, а потом уже общественность».

Эва Нымме также добавила, что, комментируя ситуацию в общем, можно сказать, что в Эстонскую федерацию футбола обратились игроки и предприятия, которые сообщили о том, что у клуба «Космос» есть перед ними неисполненные обязательства. В общей сложности речь идет о крупной сумме.

«Мы также обратили внимание клуба на то, что по данным Коммерческого регистра, у них не представлены отчеты за 2020 и 2021 экономические годы».

В Эстонии на данный момент в качестве профессиональных футболистов работают четыре гражданина Украины.

ФК «Космос» основан предпринимателем и его бессменным руководителем Борисом Шипуновым в 2014 году. В сентябре того же года под эгидой клуба начала работу первая в Эстонии детская футзальная школа. «Космос» — это новое название команды «Ракета», которая с 2010 года успешно выступала в Высшей лиге чемпионата страны по футзалу.

Уже в первый год клуб завоевал бронзу на первенстве Эстонии. Через год стал чемпионом Эстонии. Вместе с победой в первенстве команда завоевала Кубок и Суперкубок Эстонии.

В 2017 году «космонавты» стали серебряными призерами Чемпионата Эстонии, а в 2018 снова — чемпионами страны. 2019 год ознаменовался серебряными медалями чемпионата. В том же году «Космос» стал обладателем Суперкубка Эстонии.

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