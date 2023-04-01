В середине марта стало известно, что ряду легионеров футзального клуба «Космос» не выплатили зарплату за несколько месяцев. Кроме того, в отношении одного из игроков не был соблюден ряд условий контракта. Сообщил об этом в своей социальной сети Александр Сорокин – бывший футболист клуба, которого «Космос» пригласил на работу в том числе и тренером.
Игрокам клуба «Космос» задолжали зарплату за несколько месяцев
«История началась летом прошлого года, клуб сам вышел со мной на связь и предложил достаточно заманчивые условия, - говорит Александр Сорокин. – Мне пообещали контракт на два года, должность помощника главного тренера, возможность заниматься с молодежью, развитие, продолжение карьеры футзалиста. Разумеется, я согласился».
Об этом говорил сам президент клуба Борис Шипунов, его слова приведены на сайте клуба.
Зачем обещать?
До этого Александр уже четыре года жил в Эстонии – он перебрался сюда в январе 2019 года из Украины, три с половиной года отработал в клубе Viimsi SMSRaha. Затем получил предложение от «Космоса» и перешел в клуб.
«Я шел за развитием, - поясняет Александр. – Мне очень понравилось предложение, то, что открываются новые возможности: работа помощником тренера, работа с молодежью. Все это – перспективы, рост. Но по факту я не получил ничего, хотя все было прописано в условиях контракта».
Как рассказывает Александр, проблемы начались уже осенью. В ноябре возникли трудности с выплатой зарплаты.
«Обидно, что я так ни разу и не поработал в качестве помощника тренера, хотя мне была обещана эта должность. Но на самом деле, только спустя два или три месяца начал работать с командой, и то – провел разминку, - вспоминает Александр. – Искренне не понимаю, зачем было что-то обещать, а потом не исполнять?»
На обещаниях строилась и выплата зарплаты – Сорокин оказался не единственным, у кого возникли проблемы с клубом и кто не побоялся громко об этом заявить. Среди пострадавших, например, еще как минимум двое: с Rus.Postimees пообщались также украинские спортсмены Ярослав Лебедь и Дмитрий Сорокин. Они также сообщили, что им не выплатили зарплату за несколько месяцев, а руководство отделывалось только обещаниями (не скрывая, правда, готовности все оплатить, когда ситуация наладится – ред.).
Искренне не понимаю, зачем было что-то обещать, а потом не исполнять?
Скоро заплатим
Ярослав и Дмитрий также заключили контракты с «Космосом» летом 2022 года.
«В Эстонию я приехал в августе, поначалу все шло хорошо, но уже осенью обстоятельства сложились так, что у руководства клуба возникли финансовые трудности», - пояснил Ярослав.
Дмитрий, можно сказать, попал в эпицентр – он приступил к работе в октябре и без выплат остался буквально сразу.
«Какие-то суммы нам выплачивались, руководство клуба пыталось платить частями. Но я за все время пребывания тут ни разу полной зарплаты не получил», - добавил Дмитрий Сорокин.
«Вы же понимаете, что без зарплаты жить невозможно. Нужно оплачивать счета, покупать продукты – все как у всех. Но когда невыплаты приобретают систематический характер и становится ясно, что ждать больше нечего, приходится действовать», - комментирует Лебедь.
Украинские футболисты неоднократно обращались с вопросами, когда же выплатят долги, к руководству «Космоса», но ничего определенного не слышали. В какой-то момент терпение у спортсменов закончилось, и они, воспользовавшись трансферными окнами, уехали работать в другие клубы.
По соглашению сторон
«Мы расстались с руководством достаточно спокойно, не врагами, - говорит Ярослав. – Обсудили ситуацию, все прекрасно понимали, что дальше так продолжаться не могло. Контракты расторгли по соглашению сторон и сейчас мы все работаем уже в других клубах, в других странах. Борис Шипунов, президент «Космоса», пообещал все выплатить, когда ситуация стабилизируется. И я даже регулярно ему писал, спрашивал, что да как. Но на последнее письмо, которое я полтора месяца назад ему отправил, он даже не ответил. Больше я не спрашивал, по-моему, выплат мы не дождемся».
«Очень неприятно, что так получилось. Сумма долга не копеечная, иначе никто бы не стал даже морочиться. Просто обидно, что с нами так поступили. Я написал официальное письмо в Эстонскую федерацию футбола с просьбой разобраться в ситуации, очень надеюсь на их помощь», - добавляет Александр Сорокин.
Но на последнее письмо, которое я полтора месяца назад ему отправил, он даже не ответил.
«У господина Сорокина будут проблемы»
Прежде всего, за комментариями мы обратились в клуб. В частности, мы пытались получить ответы на вопросы, почему в отношении Александра Сорокина не были исполнены условия договора (тренерская деятельность), почему возникли задолженности, а также как клуб планирует решить проблему. Борис Шипунов, президент клуба «Космос», не замедлил с ответом. Приводим его ответ полностью без купюр и правок:
«1. Отношения между работником и работодателем регулируются всевозможными законами, надеюсь, и Вам это известно.
2. Обсуждать с Вами предмет договоренностей с г-ном Сорокиным не вижу ни смысла ни интереса ни юридической возможности.
3. Г-н Сорокин подписывал контракт, в котором черным по белому прописаны условия соблюдения конфиденциальности, порядок разрешения споров, а также еще некоторые требования к обеим сторонам контракта. Ни в одном из пунктов про Вас, как сторону контракта, нет и намека. Надеюсь, вы понимаете, о чем я.
Более того, довожу до Вашего сведения, что из-за такого рода публикаций, у г-на Сорокина уже точно будут проблемы. Штрафные санкции за неисполнение пунктов контракта будут взысканы с максимальной точностью. Если хотите усугубить его ситуацию, напишите еще какие-нибудь его мудрые изречения в отношении FC Cosmos.
Что касается сумм, их наполнения и сроков оплаты - все будет исполнено.
Ваше письмо на тему исполнения контракта без вникания в суть самих договоренностей - это скорее распространение сплетен, нежели спортивная аналитика».
Ведется расследование
Эстонская федерация футбола весьма серьезно отнеслась к заявлению пострадавших футболистов (Ярослав Лебедь также обратился в ЭФФ – ред.). Руководитель отдела по связям с общественностью федерации Эва Нымме прокомментировала сложившуюся ситуацию. Организация в курсе проблемы и ведет расследование.
«11 января 2023 года ЭФФ обратилась в футбольный клуб «Космос», чтобы проконтролировать, как клуб выполняет свои обязательства в отношении профессиональных игроков. 20 января 2023 года было инициировано дисциплинарное расследование в отношении клуба. В данный момент мы не можем обнародовать детали, поскольку расследование все еще ведется, но как только производство будет завершено, с его результатами сначала ознакомят клуб, а потом уже общественность».
Эва Нымме также добавила, что, комментируя ситуацию в общем, можно сказать, что в Эстонскую федерацию футбола обратились игроки и предприятия, которые сообщили о том, что у клуба «Космос» есть перед ними неисполненные обязательства. В общей сложности речь идет о крупной сумме.
«Мы также обратили внимание клуба на то, что по данным Коммерческого регистра, у них не представлены отчеты за 2020 и 2021 экономические годы».
В Эстонии на данный момент в качестве профессиональных футболистов работают четыре гражданина Украины.
ФК «Космос» основан предпринимателем и его бессменным руководителем Борисом Шипуновым в 2014 году. В сентябре того же года под эгидой клуба начала работу первая в Эстонии детская футзальная школа. «Космос» — это новое название команды «Ракета», которая с 2010 года успешно выступала в Высшей лиге чемпионата страны по футзалу.
Уже в первый год клуб завоевал бронзу на первенстве Эстонии. Через год стал чемпионом Эстонии. Вместе с победой в первенстве команда завоевала Кубок и Суперкубок Эстонии.
В 2017 году «космонавты» стали серебряными призерами Чемпионата Эстонии, а в 2018 снова — чемпионами страны. 2019 год ознаменовался серебряными медалями чемпионата. В том же году «Космос» стал обладателем Суперкубка Эстонии.