Игрокам клуба «Космос» задолжали зарплату за несколько месяцев

«Очень неприятно, что так получилось. Сумма долга не копеечная, иначе никто бы не стал даже морочиться. Просто обидно, что с нами так поступили. Я написал официальное письмо в Эстонскую федерацию футбола с просьбой разобраться в ситуации, очень надеюсь на их помощь», - добавляет Александр Сорокин.

Но на последнее письмо, которое я полтора месяца назад ему отправил, он даже не ответил.

Прежде всего, за комментариями мы обратились в клуб. В частности, мы пытались получить ответы на вопросы, почему в отношении Александра Сорокина не были исполнены условия договора (тренерская деятельность), почему возникли задолженности, а также как клуб планирует решить проблему. Борис Шипунов, президент клуба «Космос», не замедлил с ответом. Приводим его ответ полностью без купюр и правок:

«1. Отношения между работником и работодателем регулируются всевозможными законами, надеюсь, и Вам это известно.

2. Обсуждать с Вами предмет договоренностей с г-ном Сорокиным не вижу ни смысла ни интереса ни юридической возможности.

3. Г-н Сорокин подписывал контракт, в котором черным по белому прописаны условия соблюдения конфиденциальности, порядок разрешения споров, а также еще некоторые требования к обеим сторонам контракта. Ни в одном из пунктов про Вас, как сторону контракта, нет и намека. Надеюсь, вы понимаете, о чем я.

Более того, довожу до Вашего сведения, что из-за такого рода публикаций, у г-на Сорокина уже точно будут проблемы. Штрафные санкции за неисполнение пунктов контракта будут взысканы с максимальной точностью. Если хотите усугубить его ситуацию, напишите еще какие-нибудь его мудрые изречения в отношении FC Cosmos.

Что касается сумм, их наполнения и сроков оплаты - все будет исполнено.

Ваше письмо на тему исполнения контракта без вникания в суть самих договоренностей - это скорее распространение сплетен, нежели спортивная аналитика».