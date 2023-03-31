Завод Estonian Cell в Кунда приостановит производство

По словам члена правления Estonian Cell Сийри Лахе, как для завода, так и для его работников это было болезненным решением, но из-за роста себестоимости продукция завода уже не настолько конкурентноспособна на внешних рынках, как раньше. «Мы находимся в ситуации, когда наш портфель продаж не восстановился так быстро, как мы ожидали», - заметила Лахе.

Трудности завода начались с августа 2022 года, когда в несколько раз возросли цены на электроэнергию и газ. Конкурентоспособность завода получила серьезный удар в ситуации, когда другие государства Европы во время энергетического кризиса поддержали промышленный сектор. В прошлом году расходы Estonian Cell на энергию составили 44 млн евро, в то время как в предшествующие кризису годы эти расходы оставались на уровне 17 млн евро в год.

«К сожалению, в условиях тесной конкуренции мы лишились в своем портфеле нескольких заводов, и в условиях глобально усложнившихся условий на рынках эти потери невозможно восполнить за несколько месяцев», - рассказала Лахе.

В течение последних месяцев это будет уже третья по счету временная остановка завода. Для предприятия, ориентированного на работу в формате 24/7, такая ситуация стала неожиданной. Из-за энергетического кризиса и изменившейся конкуренции завод не сумел компенсировать свои потери в объеме продаж за вторую половину 2022 года.

По словам Лахе, промышленный сектор не ждет от государства пособий, он ждет от государства обеспечения нормальной конкурентной среды. «Энергозатратная промышленность находилась в несправедливом конкурентном положении и до энергетического кризиса. Из года в год, как раньше, так и сейчас мы платим в качестве платы за возобновляемую энергию и сетевой платы в 3-4 раза больше, чем платят в других промышленных странах Европы, перерабатывающих древесину».