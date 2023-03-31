Йенс Столтенберг: флаг Финляндии будет поднят над штаб-квартирой НАТО уже в ближайшие дни

«Я ожидаю поднятия флага Финляндии над зданием штаб-квартиры НАТО в ближайшие дни. Вместе мы станем сильнее и безопаснее», - написал Столтенберг в Твиттере.

Парлаамент Турции сегодня - после долгих месяцев затягивания процесса - ратифицировал ходатайство Финляндии о вступлении в альянс, что предоставляет государству возможность официально вступить в НАТО.

Столтенберг с одобрением заметил, что у Финляндии очень мощные Вооруженные силы и очень сильные демкоратические институты.

«Так что Финляндия принесет нашему альянсу очень много», - указал он.

На слелующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран-участников альянса. Вероятно, именно после этой встречи Финляндия официально получит статус государства-члена НАТО.

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО в прошлом году. Это произошло на фоне российского военного вторжения в Украину.

Путь в НАТО Швеции, однако, оказался сложнее. Свои условия выдвинули Швеции как Турция, так и Венгрия.

Столтенберг подчеркнул, что среди союзников по НАТО есть единодушие в вопросе о том, что быстрое доведение до финальной точки процесса ратификации договора о вступлении в НАТО Швеции отвечает всеобщим интересам.