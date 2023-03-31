Фото ⟩ Почему не отдадут нуждающимся? В детском саду, который скоро снесут, остается много хорошей мебели и постельного белья

Здание детского сада «Тыруке» в Пыльтсамаа будет снесено. Здание уже передано тем, кто будет проводить работы по сносу, но до сих пор в здании еще есть мебель в хорошем состоянии, постельное белье и техника. Для жителей Пыльтсамаа остается непонятным, почему приличным вещам не нашли хозяев, а отправляют их на свалку.