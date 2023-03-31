Здание детского сада «Тыруке» в Пыльтсамаа будет снесено. Здание уже передано тем, кто будет проводить работы по сносу, но до сих пор в здании еще есть мебель в хорошем состоянии, постельное белье и техника. Для жителей Пыльтсамаа остается непонятным, почему приличным вещам не нашли хозяев, а отправляют их на свалку.
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Фото ⟩ Почему не отдадут нуждающимся? В детском саду, который скоро снесут, остается много хорошей мебели и постельного белья
В прошлом году в Пыльтсамаа был построен новый детский сад, в котором смогут вместиться воспитанники двух городских детских садов. Здания детских садов «Мари» и «Тыруке» будут снесены. Бывший директор детского сада «Тыруке» Хелье Тамме на прошлой неделе посетила здание детсада, которое вот-вот снесут. «Я хотела сфотографировать настенную живопись художницы Сальме Аллихейн, которая была на стенах детского сада», - сказала Тамме. В то же время Спасательный департамент проводил в здании учения, и она попала в здание, которое идет под снос.
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