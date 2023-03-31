Глава EAS и KredEx покидает свой пост

По словам Лугна, занимавшего должность с начала 2022 года, была проделана важная работа по объединению организаций, при этом сохранилась результативность: «В ходе обсуждения с советом мы пришли к выводу, что мне нужно время, чтобы восстановиться после такого спринта, а следующие важные шаги может сделать новый руководитель. Этим и обусловлен отзыв».