Глава EAS и KredEx покидает свой пост

Правление совместного учреждения EAS и KredEx отозвало председателя правления Лаури Лугна, срок его полномочий истекает 28 апреля, пишут «Деловые ведомости».
По словам Лугна, занимавшего должность с начала 2022 года, была проделана важная работа по объединению организаций, при этом сохранилась результативность: «В ходе обсуждения с советом мы пришли к выводу, что мне нужно время, чтобы восстановиться после такого спринта, а следующие важные шаги может сделать новый руководитель. Этим и обусловлен отзыв».
В соответствии с Законом о государственном имуществе и уставом фонда ему будет выплачено выходное пособие в размере трехмесячного оклада. Будет объявлен конкурс на нового председателя правления.
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