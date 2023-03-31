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Глава EAS и KredEx покидает свой пост

Ему полагается солидная компенсация
rus.postimees.ee
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Правление совместного учреждения EAS и KredEx отозвало председателя правления Лаури Лугна.
Правление совместного учреждения EAS и KredEx отозвало председателя правления Лаури Лугна. Фото: Konstantin Sednev

Правление совместного учреждения EAS и KredEx отозвало председателя правления Лаури Лугна, срок его полномочий истекает 28 апреля, пишут «Деловые ведомости».

По словам Лугна, занимавшего должность с начала 2022 года, была проделана важная работа по объединению организаций, при этом сохранилась результативность: «В ходе обсуждения с советом мы пришли к выводу, что мне нужно время, чтобы восстановиться после такого спринта, а следующие важные шаги может сделать новый руководитель. Этим и обусловлен отзыв».

В соответствии с Законом о государственном имуществе и уставом фонда ему будет выплачено выходное пособие в размере трехмесячного оклада. Будет объявлен конкурс на нового председателя правления.

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