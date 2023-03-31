Легендарный болид Шумахера пустят с молотка. Ожидаются миллионные ставки

Гоночный автомобиль легенды «Формулы 1» Михаэля Шумахера, на котором он в 2000 году выиграл первый чемпионат мира для Ferrari, скоро будет продан с аукциона.
До прихода Шумахера последний чемпионский титул Ferrari в серии F1 был завоеван в 1979 году, когда Джоди Шектер стал чемпионом мира. В 2000 году немцу удалось прервать длинную череду неудач.
Теперь Ferrari F1-2000, которая помогла Шумахеру завоевать титул чемпиона мира, выставлена на аукционе Сотбис.
Идентификационный номер кузова автомобиля - 198, и этот автомобиль начал сезон в качестве запасного автомобиля Шумахера, но в итоге гонщик проехал на нем четыре этапа. В Бразилии он сумел выиграть один из этапов именно за рулем этой машины.
После окончания сезона Ferrari привела автомобиль в порядок. Позже он был продан американскому коллекционеру. Ожидаемая цена автомобиля прогнозируется на уровне 7-9 миллионов евро.
Если это окажется правдой, то болид станет третьей самой дорогой машиной Формулы в истории. Больше всего за машину Ф1 заплатили в 2013 году, когда за Mercedes W196R 1954 года выпуска выложили 22,5 миллиона евро. Второй самой дорогой машиной в истории является Ferrari F2003-GA, которая помогла Шумахеру завоевать титул чемпиона мира в 2013 году – за нее в прошлом году заплатили 12,2 миллиона евро.
The racecar that Michael Schumacher drove during his first championship-winning season with Ferrari will be sold via Sotheby's Sealed. Online bidding for the legendary F1-2000 will be open from April 3-12, 2023. https://t.co/lfUMlWEtEs pic.twitter.com/vKWrb0khs0— RM Sotheby's (@rmsothebys) March 20, 2023