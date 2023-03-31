Еврокомиссия: обойти запрет на бензин и дизель с помощью электротоплива не удастся

Хотя достигнутое на уровне ЕС соглашение, по сути, должно означать прекращение производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, оговорка об электротопливе позволяет различные толкования этого вопроса.

В действительности ясно лишь то, что автомобили, выпускаемые с 2035 года, не смогут работать на бензине или дизельном топливе. Но они смогут работать на электротопливе, хотя пока оно существует только на бумаге из-за очень отсутствия измеримых объемов производства.

В теории при производстве этого топлива из атмосферы выводится столько же CO2, сколько в нее потом попадет при его сжигании, т. е. двигатель будет выделять выхлопные газы, но это будет компенсироваться изъятым из атмосферы углекислым газом при производстве топлива.