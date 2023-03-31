Еврокомиссия: обойти запрет на бензин и дизель с помощью электротоплива не удастся

В Европейской комиссии заявили, что исключение для электротоплива, включенное в согласованный на этой неделе запрет на продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в Европейском союзе с 2035 года, не станет лазейкой, которая позволит обойти этот запрет, пишет Rus.ERR.
Хотя достигнутое на уровне ЕС соглашение, по сути, должно означать прекращение производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, оговорка об электротопливе позволяет различные толкования этого вопроса.
В действительности ясно лишь то, что автомобили, выпускаемые с 2035 года, не смогут работать на бензине или дизельном топливе. Но они смогут работать на электротопливе, хотя пока оно существует только на бумаге из-за очень отсутствия измеримых объемов производства.
В теории при производстве этого топлива из атмосферы выводится столько же CO2, сколько в нее потом попадет при его сжигании, т. е. двигатель будет выделять выхлопные газы, но это будет компенсироваться изъятым из атмосферы углекислым газом при производстве топлива.
Электротопливо (Electrofuel, e-fuel) – один из видов синтетического топлива, новый класс углеродно-нейтральных заменяющих видов топлива, которые производятся с помощью электроэнергии из возобновляемых источников. Они являются альтернативой авиационному биотопливу. В основном представляют собой бутанол, биодизель и водородное топливо, но включают также спирты и углеродсодержащие газы, такие как метан и бутан.