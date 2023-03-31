Новое имя в футболе. Читайте, кто стал самым дорогим вратарем в мире

Теперь цена на 21-летнего украинца составляет 18 миллионов евро. Столько же у Гевина Базуна из «Саутгемптона», на третьем месте – Люка Шевалье из «Лилля» (10 миллионов).

Топ-5 самых дорогих юных киперов замкнули бельгиец из «Генка» Мартин Вандервордт (9 млн) и американец Габриэль Слонина (8 млн) из «Челси».

Контракт Трубина с «Шахтером» рассчитан до 2024 года, а по информации СМИ голкипер не намерен продолжать соглашение с дончанами.