Министр финансов начала чистку в совете Eesti Energia

В письме, отправленном в четверг вечером в 20.26, Аккерманн сообщила, что отзывает члена совета Eesti Energia Тармо Порганда.

Порганд является заместителем руководителя отдела госимущества Министерства финансов и с мая прошлого года является членом совета Eesti Energia.

Совет Eesti Energia начал бунт против министра финансов на этой неделе. Аккерманн потребовала, чтобы совет уменьшил премию уходящего председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера и сократил срок запрета на бизнес-деятельность. Запрет для Суттера продлится 12 месяцев.

Совет назначил Суттеру премию в размере 55 800 евро. Месячная зарплата Суттера составляет 18 600 евро, он продолжит получать свою зарплату до окончания запрета на работу у конкурентов.

Аккерманн сказала Postimees, что совет Eesti Energia не проинформировал ее о размере премии уходящего в отставку руководства.

«Целесообразно было бы заблаговременно проинформировать общее собрание (министра финансов - прим.ред.), он является чиновником Министерства финансов и достаточно хорошо знаком с условиями оплаты труда работников в бюджетной сфере», - объяснила Аккерманн отзыв Порганда.

«Совет принял решение за месяц до того, как я узнала об этом», - добавила Аккерманн.

Аккерманн отметила, что совет Eesti Energia не нарушил Закон о государственном имуществе, который позволяет выплачивать премию в размере до четырех месячных окладов и оплачивать запрет на деятельность до 12 месяцев.

«На самом деле это детали, Eesti Energia - очень хорошая компания, под управлением уходящего руководства компания хорошо развивалась и была эффективна, - сказала Аккерманн. - Но такие мелкие детали, в которых прячется дьявол, надо распознавать и вовремя разрешать, а не идти на лобовое столкновение».