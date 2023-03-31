График ⟩ Как обстоят дела с ценами на топливо в балтийских столицах?

В Таллинне цены на 95-й и 98-й бензин остались на уровне прошлой недели, а цена на дизельное топливо снизилась на 1 цент.

В Риге выросли цены на все виды топлива - 95-й бензин на 9 центов, 98-й бензин на 8,8 центов и дизельное топливо также на 9 центов.

В Вильнюсе цены на 95 miles и 98 miles plus остались на том же уровне, что и на прошлой неделе. Цена на дизельное топливо выросла на 1 цент.

Цена бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,689 евро, что на 4,5 цента больше, чем в Риге, и на 15 центов больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,739 евро, что на 5,7 цента больше, чем в Риге, и на 10,1 цента больше, чем в Вильнюсе.