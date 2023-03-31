От полученных в бою ранений умер четырехкратный чемпион мира

В ночь на 31 марта от полученных в бою травм в госпитале скончался четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов, сообщает Telegraf.
О гибели воина в пятницу, 31 марта, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. У героя осталась жена и двухлетняя дочь.
Виталий также был членом исполнительного комитета городского совета и депутатом городского совета в прошлом созыве. Чемпион пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения РФ. Как-то на фронте Меринов получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Спортсмен выздоровел и снова встал на защиту Украины.
Ранее российские оккупанты убили в бою обладателя Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олега Рысака.