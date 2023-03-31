От полученных в бою ранений умер четырехкратный чемпион мира

О гибели воина в пятницу, 31 марта, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. У героя осталась жена и двухлетняя дочь.

Виталий также был членом исполнительного комитета городского совета и депутатом городского совета в прошлом созыве. Чемпион пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения РФ. Как-то на фронте Меринов получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Спортсмен выздоровел и снова встал на защиту Украины.