Slava Ukraini решила, кому поручит ревизию своих финансовых дел

НКО Slava Ukraini решила провести ревизию после выявления некоторых подозрительных случаев распределения собранных организацией средств. Подозрения - по крайней мере, по утверждению самой организации - связаны с действующими в Украине партнерскими организациями. В связи с возникшими сомнениями в возможности доверять этим партнерам организация приостановила выплаты им до обнародования результатов аудита.

После появления этих подозрений было решено также провести изменения в структурном управлении НКО Slava Ukraini: консультативная палата заменяется советом из шести человек. В качестве временного члена в состав правления организации, которой на протяжении долгого времени в одиночку руководила Йоханна-Мария Лехтме, была введена бывший канцлер Министерства социальных дел Марика Приске. Именно Приске стала отвественным лицом за проведение ревизии.