Slava Ukraini решила, кому поручит ревизию своих финансовых дел

Совет НКО Slava Ukraini на своем вчерашнем заседании выбрал аудитора, которому будет поручено провести ревизию финансовых дел организации. По словам члена совета Кристо Тохвера, о выбранном аудиторе общественности будет сообщено на следующей неделе, когда будут подписаны все документы. Как сказал Тохвер, так будет справедливее по отношению ко всем сторонам.
НКО Slava Ukraini решила провести ревизию после выявления некоторых подозрительных случаев распределения собранных организацией средств. Подозрения - по крайней мере, по утверждению самой организации - связаны с действующими в Украине партнерскими организациями. В связи с возникшими сомнениями в возможности доверять этим партнерам организация приостановила выплаты им до обнародования результатов аудита.
После появления этих подозрений было решено также провести изменения в структурном управлении НКО Slava Ukraini: консультативная палата заменяется советом из шести человек. В качестве временного члена в состав правления организации, которой на протяжении долгого времени в одиночку руководила Йоханна-Мария Лехтме, была введена бывший канцлер Министерства социальных дел Марика Приске. Именно Приске стала отвественным лицом за проведение ревизии.