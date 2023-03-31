Тамсар: министру следовало бы сказать спасибо руководству Eesti Energia

«Найти членов правления и согласовать их выплаты - самая важная задача совета, - сказал Тамсар. - Если выходное пособие членов правления не устраивает министров, министр должен собрать председателей советов и обсудить с ними пределы выходного пособия. Публично нападать на правление по вопросам, входящим в компетенцию совета, - это нехорошая культура управления».

По словам Тамсара, совет должен выполнять договоренности, и у главы совета Анне Мере здесь не так много вариантов. «Если бы она изменила предыдущие договоренности из-за неудовольствия министра, она подала бы новому руководству очень плохой сигнал, что договоры, подписанные с ними, недействительны», - сказал Тамсар.

Постфактум нет смысла обвинять уходящее руководство во всем, что произошло в прошлом. «Эти вопросы должны были быть решены сразу через совет, - сказал Тамсар. - Для министров неразумно идти на контакт напрямую с руководством, особенно через СМИ. Если представитель владельца не доволен, он должен обратиться в совет».

Если вы хотите, чтобы в будущем таких проблем было меньше, Тамсар рекомендует представителям собственника немедленно обсудить вопрос о выходном пособии с руководством советов госпредприятий.