Министерство культуры осудило выступление эстонского дирижера в России

«Мы, безусловно, осуждаем его решение, особенно учитывая то, что происходит в Украине, мы практически каждый день получаем информацию о разрушенных центрах культуры, о гибнущих на фронте украинских деятелях культуры, которые сейчас защищают свою землю от агрессии», – сказал глава отдела коммуникаций Министерства культуры Меэлис Компус.

«Поэтому это совершенно недопустимо и очень грустно, что в Эстонии – в стране, которая на всех уровнях поддерживает Украину – есть такие деятели культуры, которые не осознали всей глубины этой деятельности и приняли решение выступать в России в такой момент», – отметил он.

Компус также указал, что за последние годы Министерство культуры не оказывало Андресу Мустонену никакой поддержки в его проектах.