Министерство культуры осудило выступление эстонского дирижера в России

Министерство культуры также осудило решение дирижера и композитора Андреса Мустонена выступить в Новосибирске вместе с местными музыкантами, сообщает ERR.
«Мы, безусловно, осуждаем его решение, особенно учитывая то, что происходит в Украине, мы практически каждый день получаем информацию о разрушенных центрах культуры, о гибнущих на фронте украинских деятелях культуры, которые сейчас защищают свою землю от агрессии», – сказал глава отдела коммуникаций Министерства культуры Меэлис Компус.
«Поэтому это совершенно недопустимо и очень грустно, что в Эстонии – в стране, которая на всех уровнях поддерживает Украину – есть такие деятели культуры, которые не осознали всей глубины этой деятельности и приняли решение выступать в России в такой момент», – отметил он.
Компус также указал, что за последние годы Министерство культуры не оказывало Андресу Мустонену никакой поддержки в его проектах.
«Наш посыл ясен: сотрудничество в сфере культуры с государством-агрессором, президент которого объявлен в международный розыск, ни в коем случае недопустимо, и в настоящий момент этим принципом должны руководствоваться деятели культуры, спортсмены, предприниматели и на самом деле каждый из нас», – добавил Компус.