Глава МИД Эстонии: пора аннулировать основополагающий акт Россия-НАТО

«Не может быть речи ни о каком сотрудничестве с ведущей агрессивную войну в Украине путинской Россией», - пояснил Рейнсалу. Он сказал, что важно также согласовать план сотрудничества НАТО и ЕС, который отражал бы принятую в январе совместную декларацию НАТО-ЕС.

На прошедшей в пятницу встрече главы МИД поприветствовали вступление Финляндии в НАТО. «Вступление Финляндии в НАТО укрепит безопасность региона и позволит углубить сотрудничество», - сказал Рейнсалу, выразив надежду, что Венгрия и Турция вскоре одобрят и вступление Швеции.

На встрече обсуждали продолжающуюся и всестороннюю помощь Украине, в том числе предоставление ей четкого плана по вступлению в НАТО. «В европейской безопасности не должно быть серых зон, ради стабильного мира в Европе Украина должна победить», - сказал Рейнсалу. Он подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украине следует предоставить четкий и однозначный план действий по вступлению в альянс.

В преддверии предстоящей 4 и 5 апреля в Брюсселе встречи глав МИД альянса также обсудили выполнение принятых на саммите в Мадриде прошлым летом решений об обороне и сдерживании на восточном фланге НАТО, в том числе утверждение региональных планов по обороне.