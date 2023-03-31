Выступивший в России дирижер Мустонен: искренне сожалею о сложившейся ситуации

Виртуоз Андрес Мустонен искренне сожалеет о сложившейся ситуации и понимает, что его поведение непонятно другим.
«Я искренне сожалею о сложившейся ситуации. Я понимаю, что мое поведение, понятное мне, непонятно и неприемлемо для многих других, в том числе для моей семьи, ближайших коллег и друзей. Я очень сожалею об этом. Прошу прощения у тех, кого расстроил», - сказал Мустонен Postimees.
Однако Мустонен считает необходимым в нескольких словах пояснить свои мысли и убеждения.
«Я не тот, кто говорит, что я не за Украину и не за Россию, а за мир. Конечно, я за то, чтобы Украина выиграла войну, развязанную российским агрессором. Я выражал это словами и действиями с первых дней вторжения», - сказал Мустонен.
«В качестве отступления напомню, что я уже много лет исполняю произведения украинского композитора Валеннтина Сильвестрова, которого сейчас открывают для себя многие музыканты. Недавно вышел компакт-диск, на котором я исполняю его «Реквием» с хором и оркестром Баварского радио. Я нахожусь в постоянном общении с композитором, а также с другими моими украинскими друзьями. Весь прошлый год, думая об Украине, я подготовил программу и исполнил самые глубокие музыкальные произведения, как в Эстонии, так и в других странах», - добавил Мустонен.
«Я музыкант. Моя жизнь и средство выражения - это музыка. Я придерживаюсь мнения, что музыка может облегчить боль, подарить надежду и позволить подняться - хотя бы на мгновение - над повседневными трудностями, войти в другой мир. Моя роль - предоставить такую возможность слушателям и музыкантам», - сказал Мустонен.
Он отметил, что на своем музыкальном пути построил замечательные сообщества, но для этого он также разрушил стены и пересек границы. «Вот почему я такой, какой я есть, и почему люди хотят делать музыку со мной, почему меня знают и, вероятно, ценят», - добавил Мустонен.
«Верность своим убеждениям, верность своим друзьям всегда была важна для меня. За полвека у меня сложились глубокие дружеские отношения со многими музыкантами в мире, в том числе с теми, кто приехал из России или работает в России, как бывшими, так и нынешними гражданами РФ. Я понимаю, что мир резко изменился после 24 февраля прошлого года, но мне трудно понять, что всякая дружба должна закончиться с этого дня. Культурные мосты, которые строились десятилетиями, трудно внезапно разрушить», - сказал он.
«Когда всемирно известный скрипач Вадим Репин выступал на моем фестивале в Эстонии в январе 2022 года, заниматься с ним музыкой было совершенно по-особенному, так нужно ли мне ставить точку в этой дружбе?» - возразил Мустонен.
«У меня нет привычки просматривать интернет и изучать биографию людей, в этот раз я пошел музицировать на Транссибирский арт-фестиваль моего друга Репина, где я выступал много раз до этого, доверяя его выбору как с точки зрения репертуара, так и исполнителей. Наверное, я мог поступить иначе», - отметил Мустонен.
«Я привык делать свое дело в любых ситуациях, плыть против течения, если необходимо, преодолевая препятствия и ограничения. Я признаю, что в сложившейся ситуации мне следовало более тщательно обдумать свой шаг, а также объяснить его, - подчеркнул Мустонен. - Пусть начало Страстной недели принесет освежение и прояснение!»