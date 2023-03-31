Выступивший в России дирижер Мустонен: искренне сожалею о сложившейся ситуации

Он отметил, что на своем музыкальном пути построил замечательные сообщества, но для этого он также разрушил стены и пересек границы. «Вот почему я такой, какой я есть, и почему люди хотят делать музыку со мной, почему меня знают и, вероятно, ценят», - добавил Мустонен.

«Верность своим убеждениям, верность своим друзьям всегда была важна для меня. За полвека у меня сложились глубокие дружеские отношения со многими музыкантами в мире, в том числе с теми, кто приехал из России или работает в России, как бывшими, так и нынешними гражданами РФ. Я понимаю, что мир резко изменился после 24 февраля прошлого года, но мне трудно понять, что всякая дружба должна закончиться с этого дня. Культурные мосты, которые строились десятилетиями, трудно внезапно разрушить», - сказал он.

«Когда всемирно известный скрипач Вадим Репин выступал на моем фестивале в Эстонии в январе 2022 года, заниматься с ним музыкой было совершенно по-особенному, так нужно ли мне ставить точку в этой дружбе?» - возразил Мустонен.

«У меня нет привычки просматривать интернет и изучать биографию людей, в этот раз я пошел музицировать на Транссибирский арт-фестиваль моего друга Репина, где я выступал много раз до этого, доверяя его выбору как с точки зрения репертуара, так и исполнителей. Наверное, я мог поступить иначе», - отметил Мустонен.