Реальная история ⟩ Интернациональная пара расскажет об особенностях их отношений

Какие особенности существуют в интернациональных отношениях? Соглашаются ли партнёры менять религию? На каком языке разговаривают дома? Как мирятся с традициями и обычаями друг друга? На эти и другие темы сегодня в 15:00 в студии «Реальная история» мы поговорим с Лауритой из Эстонии и ее супругом Яхья из Марокко.