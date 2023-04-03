Реальная история ⟩ Интернациональная пара расскажет об особенностях их отношений

По словам специалистов, знакомства в интернете позволяют расширить географию поисков. Можно познакомиться с человеком другой веры и менталитета, но близким по духу, с которым в реальной жизни встреча была бы невозможна. Нередко подобные знакомства заканчиваются свадьбой.
Какие особенности существуют в интернациональных отношениях? Соглашаются ли партнёры менять религию? На каком языке разговаривают дома? Как мирятся с традициями и обычаями друг друга? На эти и другие темы сегодня в 15:00 в студии «Реальная история» мы поговорим с Лауритой из Эстонии и ее супругом Яхья из Марокко.
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