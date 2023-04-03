Реальная история ⟩ «Я не против, что жена с непокрытой головой. Я хочу, чтобы она была свободна»

Брак традиционно ассоциируется с совместной жизнью, рождением и воспитанием детей. Год от года появляется все больше различных форм семьи, например, пэчворк-семьи, неполные, сожительствующие и так далее. Интернациональные семьи среди этого изобилия для нас стали обычным делом! Сегодня журналист Анастасия Петерсон узнает, где познакомились герои студии «Реальная история», супруги Лаурита из Эстонии и Яхья из Марокко, как они соблюдают национальные обычаи друг друга и учатся решать конфликты.
– Здравствуйте. Откуда вы родом?
Лаурита: Я родилась в Пярну и приехала в Таллинн пять лет назад.
Яхья: Я родился в Мараккеше, это на севере Африки в Марокко, и прожил там до 28 лет.
– Как вы познакомились?
Я.: Я начну с самого начала. В 2018 году я решил приехать в Эстонию, чтобы учиться на IT-специалиста. После того как получил диплом, стал искать себе партнершу для жизни и решил воспользоваться приложением для знакомств. Так что наша история любви началась с сайта знакомств.
Л.: У меня все началось, когда я закончила учебу и тоже решила искать партнера. Загрузила то же самое приложение, что и Яхья, через два дня приложение показало совпадение нашей пары и так мы начали переписываться.
– Как долго вы переписывались, пока не решили впервые встретиться?
Л.: Примерно четыре дня до первого свидания.
Я.: Я не помню, сколько дней мы переписывались, но помню, что на третьем свидании мы решили начать встречаться и договорились прекратить любые переписки в приложении.
– Что вас привлекло друг в друге?
Я.: Больше всего в Лаурите мне понравился образ ее жизни, позитивная энергетика.
Л.: Я то же самое могу сказать о нем. С первых дней знакомства у Яхьи всегда был и остается позитивный настрой. На всех свиданиях он, вне зависимости от того, сколько до этого ни работал и как бы ни уставал, всегда был в прекрасном настроении, рассказывал смешные истории, это стало главным, что мне в нем сильно понравилось. До него меня в основном окружали люди со спокойной энергетикой, а он дал мне огонь и позитив, которых раньше в моей жизни было мало.
– Лаурита, почему ваш выбор пал на мужчину не из Эстонии?
Л.: Местные молодые люди меня никогда не привлекали. Может, это связано с тем, что я много путешествовала, жила за границей и мне больше нравится европейский или экзотический менталитет. Но цели познакомиться с иностранцем у меня не было, просто так получилось.
– Яхья, почему вас привлекла девушка европейской внешности?
Я.: Мое внимание к ней было привлечено больше по причине не внешности, а личных качеств. Она всегда была такая открытая и искренняя, вокруг нее всегда была хорошая атмосфера, что и стало поводом продолжать и развивать наши отношения.
– Как долго вы уже вместе?
Л.: Мы вместе год и девять месяцев.
– Вы женатая пара. Скажите, Яхья, вы же мусульманин? Значит, супруге пришлось тоже принять ислам?
Я.: Да, я религиозен и практикую ислам. Сейчас месяц Рамадан, и у меня пост, который закончится с апреля. Жена веру не меняла.
Л.: Я католичка, но не следую строгим правилам. Когда мы познакомились с будущим супругом, то много говорили о религии. Со временем стало ясно, что у нас очень много совпадений по взглядам на религию, мировоззрение. Мы приняли решение заключить религиозный брак, и свадьбу сыграли в мечети. В нашем случае разные веры не стали препятствием для заключения союза. Меня с самого начала волновал вопрос наших разных религий, разрешено ли нам быть вместе, будут ли его родители за или против нас. Но Яхья меня успокоил и сказал, что его мама заранее благословила его отношения в случае, если он построит семью с местной девушкой. Для меня это и стало зеленым флагом, который демонстрировал, что у мужчины серьезные планы на будущее.
– После свадьбы вы с непокрытой головой. Это допустимо?
Л.: Да, допустимо, потому что я не мусульманка. На свадьбе в мечети у меня все было по правилам религии: покрытая голова, полностью закрытые руки, длинная юбка. Но когда я ездила в Марокко, то никаких проблем не было, я была с непокрытой головой.
Я.: Я не против, что жена с непокрытой головой. Я хочу, чтобы она была свободна и не теряла идентичность.
– Лаурита, как отнеслись родители к вашему выбору?
Л.: Мама отнеслась к выбору хорошо. Немного возмущался папа, так как мой мужчина не нашей религии. Но со временем все успокоились, особенно после того, как Яхья сам пришел с ними знакомиться, и родители увидели, что с ним я могу быть в безопасности.
– Вы соблюдаете традиции друг друга?
Л.: Сейчас Рамадан. Муж его соблюдает, я в этом году не стала, но в прошлом году попробовала, единственное, разрешила себе пить воду. Новый опыт был крайне интересный. Перед окончанием поста в начале отношений я приходила к нему в гости, и мы готовили вместе, что было очень объединяющим фактором. Но еще любопытно, что во время Рамадана нельзя целоваться, и мне пришлось психологически готовиться к тому, что, выходя на прогулку, мы гуляли как друзья, а не как пара. Но такие ограничения вывели нас на новый, более высокий уровень отношений. Ведь отношения - это не только поцелуи и объятия, это гораздо больше!
– Если между вами случаются конфликты, как вы их решаете?
Я.: Конечно, как и все пары, мы тоже, бывает, ссоримся. Но у нас есть со временем выработанный системный подход к решению проблем. Прежде всего, мы даем друг другу остыть и делаем шаг назад, чтобы осознать, что произошло. Важно понять, какая у каждого из нас ответственность в произошедшем конфликте. Через день или два кто-то из нас делает первый шаг и предлагает сесть за стол переговоров. Если кто-то из нас не готов, то мы берем еще время, пока не станет ясно, что эмоции погасли и включился разум.
– После пяти лет жизни в Эстонии, Яхья, вы чувствуете, что принадлежите этой стране?
Я.: Однозначно. Я сейчас чувствую свою связь со страной и обществом. За эти годы я познакомился со многими культурными особенностями Эстонии, и мне нравится здесь жить. Особенно мне нравится хорошая погода здесь. Я имею в виду весну и лето, когда не очень холодно и не очень жарко. Это идеально!
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