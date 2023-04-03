Реальная история ⟩ «Я не против, что жена с непокрытой головой. Я хочу, чтобы она была свободна»

– Лаурита, почему ваш выбор пал на мужчину не из Эстонии?

Л.: Местные молодые люди меня никогда не привлекали. Может, это связано с тем, что я много путешествовала, жила за границей и мне больше нравится европейский или экзотический менталитет. Но цели познакомиться с иностранцем у меня не было, просто так получилось.

– Яхья, почему вас привлекла девушка европейской внешности?

Я.: Мое внимание к ней было привлечено больше по причине не внешности, а личных качеств. Она всегда была такая открытая и искренняя, вокруг нее всегда была хорошая атмосфера, что и стало поводом продолжать и развивать наши отношения.

– Как долго вы уже вместе?

Л.: Мы вместе год и девять месяцев.

– Вы женатая пара. Скажите, Яхья, вы же мусульманин? Значит, супруге пришлось тоже принять ислам?

Я.: Да, я религиозен и практикую ислам. Сейчас месяц Рамадан, и у меня пост, который закончится с апреля. Жена веру не меняла.