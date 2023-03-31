Обновленная внешнеполитическая стратегия России: ключевые союзники – Китай и Индия

В 42-страничном документе особое внимание уделяется отношениям России с Китаем и Индией, подчеркивается «важность углубления связей и координации действий с дружественными суверенными глобальными центрами силы на Евразийском континенте».

Путин заявил сегодня, что обновление внешнеполитической стратегии необходимо в контексте «радикальных изменений» в мире.

Россия стремится к дальнейшему укреплению всестороннего партнерства и стратегических отношений с Китаем и ставит во главу угла взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, а также взаимопомощь и координацию на мировой арене в интересах безопасности, стабильности и устойчивого развития.

Что касается Индии, в документе говорится, что Москва будет продвигать привилегированное партнерство, чтобы поднять отношения на еще более высокий уровень и расширить взаимодействие во всех областях.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в обновленной стратегии Запад рассматривается как экзистенциальная угроза для России.

Москва видит в США организатора и исполнителя агрессивной политики против России. Однако, согласно обновленной внешнеполитической стратегии, Россия заинтересована в сохранении стратегического баланса и мирном сосуществовании с США.

«Учитывая статус США и России как крупнейших ядерных держав, их особую ответственность за стратегическую стабильность и состояние международной безопасности в целом, Россия заинтересована в поддержании стратегического баланса, мирного сосуществования с США и баланса интересов между Россией и США», - говорится во внешнеполитической стратегии.

Стратегия предупреждает, что вероятность конфликтов, включая споры с участием ядерных государств, растет, как и вероятность того, что они могут перерасти в мировую войну.