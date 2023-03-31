Eesti Energia обнародовала зарплату нового руководителя

«Цель нового правления Eesti Energia – успешно провести предприятие через грядущие изменения в энергетическом секторе. Учитывая, что мы являемся международной компанией, каждый шаг, который мы делаем, оказывает влияние, выходящее далеко за границы одной страны. Мы примем эстафету управления Eesti Energia с чувством целеустремленности и ответственности, и с осознанием того, что мы присоединимся к единой команде лучших специалистов в своей области, с которыми мы двинемся навстречу стоящим перед нами вызовам», – сказал Дурейко.

Хандо Суттер, который в последний день исполнял задачи председателя правления, поблагодарил каждого сотрудника, клиента и партнера по сотрудничеству Eesti Energia, при участии которых были претворены в жизнь проекты, которые девять лет назад могли бы показаться невозможными.

«Сегодня мы передаем Eesti Energia в превосходной форме новому правлению. Мы только что продемонстрировали лучшие экономические результаты в нашей истории, а приверженность и качество управления сотрудников Eesti Energia находятся на беспрецедентно высоком уровне. Мы предприняли очень значительные шаги на пути к углеродной нейтральности. Все это результат эффективной и вдохновляющей командной работы. От имени всего уходящего правления Eesti Energia я благодарю всех, кто вносил свой вклад на протяжении этого пути», – сказал Суттер и пообещал, что и впредь будет болеть за Eesti Energia как требовательный клиент.

Начиная с апреля в правлении Eesti Energia отвечать за продажу и обслуживание решений для клиентов будет Келли Тосс-Каасик, Марлен Тамм станет управляющей финансами, Кристьян Кухи – менеджером по развитию энергетических решений концерна, а Райне Пайо возьмет на себя стратегическое управление проектами развития и научно-исследовательская деятельности концерна. В роли генерального директора концерна будет председатель правления Андрус Дурейко. Брутто-зарплата председателя правления Eesti Energia составит 17 000 евро, членов правления – 13 000 евро.