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Eesti Energia обнародовала зарплату нового руководителя

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rus.postimees.ee
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Андрус Дурейко, новый глава Eesti Energia.
Андрус Дурейко, новый глава Eesti Energia. Фото: Eero Vabamägi

В пятницу уходящее в отставку правление Eesti Energia во главе с Хандо Суттером передало управление предприятием Андрусу Дурейко и его команде, которые вступят в должность с завтрашнего дня, 1 апреля. Брутто-зарплата председателя правления Eesti Energia будет составлять 17 000 евро, членов правления – по 13 000 евро.

«Цель нового правления Eesti Energia – успешно провести предприятие через грядущие изменения в энергетическом секторе. Учитывая, что мы являемся международной компанией, каждый шаг, который мы делаем, оказывает влияние, выходящее далеко за границы одной страны. Мы примем эстафету управления Eesti Energia с чувством целеустремленности и ответственности, и с осознанием того, что мы присоединимся к единой команде лучших специалистов в своей области, с которыми мы двинемся навстречу стоящим перед нами вызовам», – сказал Дурейко.

Хандо Суттер, который в последний день исполнял задачи председателя правления, поблагодарил каждого сотрудника, клиента и партнера по сотрудничеству Eesti Energia, при участии которых были претворены в жизнь проекты, которые девять лет назад могли бы показаться невозможными.

«Сегодня мы передаем Eesti Energia в превосходной форме новому правлению. Мы только что продемонстрировали лучшие экономические результаты в нашей истории, а приверженность и качество управления сотрудников Eesti Energia находятся на беспрецедентно высоком уровне. Мы предприняли очень значительные шаги на пути к углеродной нейтральности. Все это результат эффективной и вдохновляющей командной работы. От имени всего уходящего правления Eesti Energia я благодарю всех, кто вносил свой вклад на протяжении этого пути», – сказал Суттер и пообещал, что и впредь будет болеть за Eesti Energia как требовательный клиент.

Начиная с апреля в правлении Eesti Energia отвечать за продажу и обслуживание решений для клиентов будет Келли Тосс-Каасик, Марлен Тамм станет управляющей финансами, Кристьян Кухи – менеджером по развитию энергетических решений концерна, а Райне Пайо возьмет на себя стратегическое управление проектами развития и научно-исследовательская деятельности концерна. В роли генерального директора концерна будет председатель правления Андрус Дурейко. Брутто-зарплата председателя правления Eesti Energia составит 17 000 евро, членов правления – 13 000 евро.

Согласно действующему договору, полномочия Хандо Суттера на посту председателя правления Eesti Energia заканчивается в пятницу, 31 марта. У Андри Авила, Маргуса Валси и Агнес Роос также заканчиваются контракты членов правления.

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