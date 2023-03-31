Вот это цифры! Eesti Gaas снизит цену на газ

Как и в предыдущие месяцы, в мае компания Eesti Gaas вновь снизит для внутренних клиентов цену гибкого пакета – новая цена составит 0,69 евро/м³. По сравнению с пиковой осенней ценой в 2,85 евро/м³ цена для бытовых потребителей Eesti Gaas за шесть месяцев упала на целых 76%.
«Цены на газ вернулись к довоенному уровню, к уровню осени 2021 года. Поскольку сегодня в европейских резервуарах находится вдвое больше газа, чем в прошлом году, мы ожидаем, что аналогичный уровень цен сохранится - по некоторым прогнозам, до конца следующего отопительного периода», - рассказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
Наиболее существенное снижение цен на газ имело место в декабре прошлого и в феврале этого года, когда Eesti Gaas сократила цену на природный газ на 35% и 50% соответственно.
Компания Eesti Gaas заключила соглашения с терминалами LNG, чтобы к осени этого года доставить в общей сложности десять газовозов - три поставки из США и Норвегии уже прибыли в литовский порт Клайпеды в январе и марте, и еще семь весной и летом прибудут в финский порт Инкоо.