Юный умелец из Кехтна представит Эстонию на международных соревнованиях автомехаников в Венгрии

Только что завершившийся эстонский финальный тур международного конкурса выиграл Карл-Эрик Ыунас из Кехтнаского центра профессионального образования, который и выступит в Венгрии. Второе место занял Маркус Пыдер из учебного профцентра Валгамаа, третье - Карл-Оскар Соометс из Пярнуского центра профессионального образования.

«Соревнования с каждым годом набирают все большую популярность. Уже третий год подряд на них представлены все эстонские школы профобразования. Растет и число участников. В нынешнем году число участников выросло по сравнению с прошлым годом на 27 %, а по сранвению с позапрошлым - аж на 142 %», - рассказывает организатор соревнований юных автомехаников Екатерина Старостина.

Первый тур проходил в интернете и состоял из 90 вопросов, на которые было нужно выбрать правильные ответы. В нем приняло участие 252 учащихся из 12 профессиональных школ. Во второй тур прошли по два лучших участника от каждой школы. В третий тур или всеэстонский финал прошли десять участников, показавшие лучшие результаты во втором туре.

По словам Старостиной, участие в соревнованиях означает для молодежи не только развитие профессиональных навыков, но и развитие навыков общения, и даже расширение общего кругозора. «Участие в финале предполагало и знание иностранных языков. Соревнование юных автомехаников яввяется удачным примером сотрудничества частных предприятий и центров профобразования».

«Учитывая большой интерес к соревнованиям, мы увеличили число участников третьего тура с восьми до десяти», - рассказала Старостина. Среди прочих задач, конкурсанты соревновались в диагностике и ремонте тормозной системы, диганостике и ремонте гидравлического блока, замене двухмассового маховика, в распознавании деталей пневматической системы, в распознавании фильтров и деталей к ним.

Финал эстонского соревнования прошел в Таллиннской Ласнамяэской школе механики. Свои задания для конкурсантов предложили представители многих известных торговых марок: ZF Aftermarket, Bosch, Schaeffler, Meyle, Shell Helix, febi bilstein, Continental, Elring, Mann+Hummel, Varta.