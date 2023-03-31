Большинству украинских беженцев, живущих на улицах Копли и Мяэпеалзе, уже нашли новое жилье

По словам министра социальных дел Сигне Рийсало, по состоянию на 28 марта 82 семьи из 100 нашли постоянное место проживания, 10 переедут во временное жилье, а семь покинут Эстонию. «Одна семья все еще ищет квартиру. Они посмотрят квартиру и если не заключат договор, они также переедут во временное жилье», - сообщила Рийсало в ответе мэру Таллинна Михаилу Кылварту.

Если в среднем военные беженцы проводят в Эстонии два месяца во временном жилье, то в домах на улицах Копли и Мяэпеалзе они прожили уже около года. «Бесплатное временное жилье в этих домах привело к неравному обращению по сравнению с другими военными беженцами и эстоноземельцами, которые стоят в очереди на социальное жилье», - отметила Рийсало.

По словам Рийсало, Департамент социального страхования последовательно предлагал жильцам домов на улицах Копли и Мяэпеалзе различные варианты. «Если предложенные военным беженцам варианты не подойдут, после марта их вновь переведут в кратковременное жилье. Это худший вариант с точки зрения всех сторон. Предпочтительнее всего было бы найти место для постоянного проживания», - подчеркнула Рийсало.

Государство также предлагает военным беженцам одноразовое пособие по оплате съема в размере 1200 евро, на данный момент им воспользовалось более 5900 семей или отдельных лиц. «Ни один беженец не останется без помощи или дома», - заверила министр.