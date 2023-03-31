В Латвии арестована домохозяйка, вывесившая на окнах флажки РФ

28 марта в полицию поступила информация о том, что в окнах дома в Торнякалнсе в Риге снова видны российские флаги, надпись на русском языке и лента цветов латвийского флага, сообщила Государственная полиция.

Правоохранители отреагировали на полученную информацию и выехали по уже известному адресу, где встретили предполагаемую виновницу и задержали ее. В четверг, 30 марта, по требованию полиции суд постановил задержать женщину в качестве меры пресечения.

Полиция провела обыск в доме женщины, в ходе которого с окон были сняты флаги и надписи, а также предметы, которые могли быть использованы в качестве улик. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших процессуальных действий.

Это не первый раз, когда сотрудники правоохранительных органов посещают место жительства женщины 1967 года рождения - в начале марта она была задержана за аналогичные действия, а именно за использование символов, прославляющих войну.

В этих случаях сотрудники полиции возбуждали уголовные дела по статье Уголовного кодекса за публичное прославление геноцида, преступления против человечности, мира или прославления военного преступления. За такие нарушения может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, привлечение к общественным работам, либо штраф.

Госполиция напоминает, что в Латвии не допускаются и не поддерживаются действия, прославляющие страну-агрессора Россию или ее армию.