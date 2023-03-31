В Латвии арестована домохозяйка, вывесившая на окнах флажки РФ

Суд постановил задержать активистку Елену Крейле, привлекшую внимание общественности из-за использования символов, прославляющих войну, пишет Rus.Tvnet.
28 марта в полицию поступила информация о том, что в окнах дома в Торнякалнсе в Риге снова видны российские флаги, надпись на русском языке и лента цветов латвийского флага, сообщила Государственная полиция.
Правоохранители отреагировали на полученную информацию и выехали по уже известному адресу, где встретили предполагаемую виновницу и задержали ее. В четверг, 30 марта, по требованию полиции суд постановил задержать женщину в качестве меры пресечения.
Полиция провела обыск в доме женщины, в ходе которого с окон были сняты флаги и надписи, а также предметы, которые могли быть использованы в качестве улик. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших процессуальных действий.
Это не первый раз, когда сотрудники правоохранительных органов посещают место жительства женщины 1967 года рождения - в начале марта она была задержана за аналогичные действия, а именно за использование символов, прославляющих войну.
В этих случаях сотрудники полиции возбуждали уголовные дела по статье Уголовного кодекса за публичное прославление геноцида, преступления против человечности, мира или прославления военного преступления. За такие нарушения может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, привлечение к общественным работам, либо штраф.
Госполиция напоминает, что в Латвии не допускаются и не поддерживаются действия, прославляющие страну-агрессора Россию или ее армию.
Между тем Служба государственной безопасности (VDD) на днях призвала прокуратуру возбудить уголовное преследование в отношении Крейле, который регулярно в общественных местах демонстрировала поддержку РФ и развязанной ею войне в Украине. Уголовный процесс против нее VDD возбудил 16 марта прошлого года.
Крейле неоднократно находилась в общественных местах и на массовых мероприятиях с сумкой с символом «Z», который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военных действий РФ в Украине.
Так же Крейле у посольства России в Риге выражала поддержку государству-агрессору во время протеста против нападения РФ на Украину и регулярно совершала другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.
В Рижском Земгальском отделении полиции в отношении женщины возбуждено 35 дел об административных правонарушениях - половина за использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления в общественном месте, и половина - за нарушение ограничений, связанных с пандемией Covid-19.
Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica недавно сообщил, что Крейле - домохозяйка. Она родилась и выросла в Латвии, но по-латышски знает всего несколько слов.
По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому особой необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем, после этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии.
Протестующий в женщине проснулся во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин ей потребовался сертификат о вакцинации. Тогда же у Елены возникли первые стычки с правоохранителями, кульминация которых наступила после вторжения России в Украину.
Женщина постоянно повторяет, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ, что происходит в Украине, невозможно. Виновной ни по одному из дел Крейле себя не признает, а происходит это, по ее словам, потому что «злые силы восстают против добра, они демоны».