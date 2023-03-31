Квартиры с видами на Старый город и море: в Таллинне появится новый жилой квартал

«Радует, что мы можем плотно сотрудничать с городом и стать первыми, кто делает это, руководствуясь новыми принципами. Уже сейчас переехавший в Сауэ новый ипподром готов к передаче в пользование, а зона застройки в центре города на территории ипподрома вскоре придаст городскому пространству дополнительную ценность», - прокомментировал член правления Alfa Property OÜ Яанус Микк.

«Квартал ипподрома - один из самых ценных районов Таллинна, который расположен в месте с хорошим доступом. Мы построим здесь один из самых привлекательных и качественных жилых кварталов, в котором запланирована 1000 новых квартир с потрясающими видами на Старый город и море. Рядом находится парк с хорошими условиями для занятий спортом, а менее чем на расстоянии километра – пляж Штромка», - сказал председатель правления фирмы-застройщика жилого квартала Reterra Estate Рейго Рандметс.