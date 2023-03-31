Разведка Эстонии: на фронте без значимых перемен, но у наших границ происходят интересные события

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин сообщил о размещении на территории Республики Беларусь (РБ) тактического ядерного оружия. Якобы этот штат должен стать ответом на агрессивное усиление ядерного потенциала западных стран против России. Размещение подобных вооружений в РБ позволит улучшить взаимодействие сил ядерного сдерживания. Оно не имеет прямого влияния на ситуацию на фронтах. Вероятнее всего, таким образом РФ пытается вынудить западные страны пойти на сокращение помощи Украине.

Продолжение войны в Украине также сказывается на обстановке в непосредственной близости от границы Эстонии. Большая часть маневренных и вспомогательных частей находится не в местах постоянной дислокации, а на фронте. Мобилизация не обошла стороной Псковскую и Ленинградскую области России, вдобавок в Пскове открылся вербовочный пункт группы «Вагнера».

Продолжение войны и большие потери в людях требуют постоянного притока свежих пополнений: растут как масштабы, так и издержки, о чем, в том числе говорит кампания по вербовке добровольцев – она начинается 1 апреля. Кроме того, РФ предпринимает различные попытки по расширению мобилизационной базы. Например, в считающейся элитной Псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии снизили требования к состоянию здоровья, прошлому новобранцев также уделяется меньше внимания.