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Анализ ⟩ Проблема Эстонии в помощи Украине: слишком успешная, слишком влиятельная, слишком нахальная

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Эстония уже поставляла оружие Украине, когда мир еще убаюкивала ложь Путина и Лаврова, что Москва не планирует нападать на Украину.
Эстония уже поставляла оружие Украине, когда мир еще убаюкивала ложь Путина и Лаврова, что Москва не планирует нападать на Украину. Фото: Kuvatõmmis

Эстония начала поддерживать Украину еще до полномасштабного военного вторжения России в феврале 2022 года. Таллинн был прав насчет России, и это бельмо на глазу для как для Москвы, так и, к сожалению, для некоторых союзников, пишет эксперт по безопасности Эркки Коорт.

Когда Эстония начала оказывать летальную военную помощь Украине, это многих встревожило и в Эстонии, и в Европе. Ситуация была взрывоопасной, поскольку 120 000 российских солдат ждали начала вторжения на границе Украины. Даже в Эстонии неоднократно возникал вопрос, что, может быть, нам самим нужны Javelin и гаубицы, ведь непредсказуемость России для нас не новость.

Не заостряйте внимание на какой-нибудь дуэли Strela и Stinger. Возможно, этого и хотят, чтобы мы сосредоточились на этом и таким образом не заметили чего-то другого более важного.

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