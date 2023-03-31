Анализ ⟩ Проблема Эстонии в помощи Украине: слишком успешная, слишком влиятельная, слишком нахальная

Когда Эстония начала оказывать летальную военную помощь Украине, это многих встревожило и в Эстонии, и в Европе. Ситуация была взрывоопасной, поскольку 120 000 российских солдат ждали начала вторжения на границе Украины. Даже в Эстонии неоднократно возникал вопрос, что, может быть, нам самим нужны Javelin и гаубицы, ведь непредсказуемость России для нас не новость.