Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 31 марта: обзор событий в Украине, будущее Эстонии в её недрах, День видимости трансгендерных людей и где можно наблюдать за космосом
Сегодня в выпуске:
- С начала войны в Украине прошло уже 400 дней. Что сейчас происходит на фронтах и вокруг них, сможет ли Украина организовать контрнаступление и к чему готовится агрессор - в нашем обзоре
- Местные вести: утвержден новый состав парламента, через 10 дней должен быть подписан коалиционный договор. Транспортный департамент не рекомендует спешить с заменой покрышек на машинах.
- Залежи фосфоритов в недрах Эстонии могут стать источником огромного национального богатства. Однако это и гигантский риск для экологии. Будущее добычи полезных ископаемых обсуждали в Ида-Вирумаа
- 31 марта ежегодно отмечается Международный день видимости трансгендерных людей. Наш корреспондет встретилась с несколькими совершившими гендерный переход жителями Эстонии и собрала копилку историй разных судеб.
- Мировые новости: в чем обвиняют Дональда Трампа и что запретят в Италии
- На звездном небе сейчас можно наблюдать уникальный парад планет. Чтобы лучше насладиться картинами космоса, можно отправиться в народную обсерваторию, которая работает в 45 километрах от Таллинна. Наша съёмочная группа знакомилась с историей превращения старой водонапорной башни в место наблюдения за вселенной.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 31 марта.