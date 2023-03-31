«Новости в 7» за 31 марта: обзор событий в Украине, будущее Эстонии в её недрах, День видимости трансгендерных людей и где можно наблюдать за космосом

Сегодня в выпуске:

- С начала войны в Украине прошло уже 400 дней. Что сейчас происходит на фронтах и вокруг них, сможет ли Украина организовать контрнаступление и к чему готовится агрессор - в нашем обзоре

- Местные вести: утвержден новый состав парламента, через 10 дней должен быть подписан коалиционный договор. Транспортный департамент не рекомендует спешить с заменой покрышек на машинах.

- Залежи фосфоритов в недрах Эстонии могут стать источником огромного национального богатства. Однако это и гигантский риск для экологии. Будущее добычи полезных ископаемых обсуждали в Ида-Вирумаа

- 31 марта ежегодно отмечается Международный день видимости трансгендерных людей. Наш корреспондет встретилась с несколькими совершившими гендерный переход жителями Эстонии и собрала копилку историй разных судеб.

- Мировые новости: в чем обвиняют Дональда Трампа и что запретят в Италии

- На звездном небе сейчас можно наблюдать уникальный парад планет. Чтобы лучше насладиться картинами космоса, можно отправиться в народную обсерваторию, которая работает в 45 километрах от Таллинна. Наша съёмочная группа знакомилась с историей превращения старой водонапорной башни в место наблюдения за вселенной.