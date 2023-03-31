Осторожно: мошенники используют номер доверия МуПо

Айвар Тоомпере, глава Муниципальной полиции, подтверждает, что сотрудники МуПо не совершают таких звонков и не запрашивают у людей личные данные. «Большое спасибо всем людям, которые не поверили мошенникам и сообщили нам об этих звонках. Завершение подозрительного звонка - лучший способ защитить себя», - сказал Тоомпере.

В ведомство поступили десятки обращений от граждан, которым якобы звонил сотрудник МуПо. «К сожалению, мы не можем заблокировать эти звонки, потому что это цифровая генерация номера, то есть на телефоне человека отображается этот номер, но на самом деле звонок идет с другого номера. В любом случае прекращайте разговор, как только кто-то начнет запрашивать личную информацию», - подчеркнул Тоомпере.

По словам начальника службы по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Вячеслава Миленина, в настоящее время мошеннические звонки носят массовый характер. «Мошенники используют различные предлоги, чтобы получить от людей личную информацию или деньги. Неважно, кто звонит и с какого номера, важно, чтобы люди не делились своей информацией с предполагаемыми работниками банка, полиции или других ведомств. Также важно, чтобы люди не сообщали и не вводили свои PIN-коды по требованию другого человека или учреждения», - добавил полицейский.