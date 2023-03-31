Индия становится главным экспортером российской нефти

Нью-Дели сопротивляется давлению Запада с целью изолировать Москву и вместо этого укрепляет торговые связи со своим давним союзником.

Индия является третьим по величине потребителем сырой нефти в мире после США и Китая и импортирует 85% своей потребности в нефти.

Если раньше основными поставщиками для Индии были страны Ближнего Востока, то теперь на первое место вышла Россия.

В марте Индия импортировала из России 1,62 миллиона баррелей сырой нефти в день, или 40 процентов от общего объема импорта, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). До войны этот показатель составлял 70 000 баррелей в день, или один процент от общего объема импорта.

Российский энергетический гигант «Роснефть» в среду объявил о соглашении «значительно увеличить» поставки нефти индийской государственной нефтяной компании Indian Oil Company после визита в Индию главного исполнительного директора компании Игоря Сечина.

За десять месяцев с начала войны Индия сэкономила 3,6 миллиарда долларов, покупая российскую нефть со скидкой, заявил в декабре индийский парламентарий.

С тех пор экономия, скорее всего, увеличилась, поскольку, по данным мониторинговых агентств, Индия покупает нефть марки Urals значительно дешевле, чем потолок цены в 60 долларов за баррель, установленный странами G7 в декабре.

Индия также имеет 23 нефтеперерабатывающих завода, перерабатывающих 249 миллионов тонн нефти в год, что делает ее четвертым по величине переработчиком нефти в мире.