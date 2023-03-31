Индия становится главным экспортером российской нефти

Индия покупает сырую нефть у России по сниженным ценам, перерабатывает ее и перепродает, становясь крупным поставщиком для Европы, которая перестраивает глобальные нефтяные потоки после агрессии Москвы против Украины.
Нью-Дели сопротивляется давлению Запада с целью изолировать Москву и вместо этого укрепляет торговые связи со своим давним союзником.
Индия является третьим по величине потребителем сырой нефти в мире после США и Китая и импортирует 85% своей потребности в нефти.
Если раньше основными поставщиками для Индии были страны Ближнего Востока, то теперь на первое место вышла Россия.
В марте Индия импортировала из России 1,62 миллиона баррелей сырой нефти в день, или 40 процентов от общего объема импорта, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). До войны этот показатель составлял 70 000 баррелей в день, или один процент от общего объема импорта.
Российский энергетический гигант «Роснефть» в среду объявил о соглашении «значительно увеличить» поставки нефти индийской государственной нефтяной компании Indian Oil Company после визита в Индию главного исполнительного директора компании Игоря Сечина.
За десять месяцев с начала войны Индия сэкономила 3,6 миллиарда долларов, покупая российскую нефть со скидкой, заявил в декабре индийский парламентарий.
С тех пор экономия, скорее всего, увеличилась, поскольку, по данным мониторинговых агентств, Индия покупает нефть марки Urals значительно дешевле, чем потолок цены в 60 долларов за баррель, установленный странами G7 в декабре.
Индия также имеет 23 нефтеперерабатывающих завода, перерабатывающих 249 миллионов тонн нефти в год, что делает ее четвертым по величине переработчиком нефти в мире.
Reliance Industries, принадлежащая богатейшему человеку Азии Мукешу Амбану, владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим заводом в штате Гуджарат, который значительно увеличил закупки российской нефти.
Как показывают данные мониторинговой компании Vortexa, наряду со вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом Nayara, Reliance импортирует 45 процентов российской нефти, поступающей в Индию.
Большая часть переработанного продукта идет на внутренний рынок Индии, но избыток нефти также сделал страну крупным поставщиком бензина и дизельного топлива в Европу и другие страны.
Экспорт нефтепродуктов из Индии в Европейский союз вырос на 20,4% до 11,6 млн тонн в период с апреля по январь, сообщает газета Indian Express со ссылкой на официальные данные.
Несмотря на санкции, наложенные на Москву, это не противоречит правилам Европейского союза, поскольку Россия не считается страной происхождения продуктов нефтепереработки.
Это также помогает блоку избежать проблем с поставками, которые могли бы привести к росту цен для потребителей, страдающих от инфляции.
«Миру будет очень трудно жить без российской нефти», - сказал Дэвид Веч, главный экономист компании Vortexa, отметив, что полное исключение Москвы из рынка вызовет глубокий экономический кризис.
В феврале Bloomberg писал, что Индия становится «все более центральной частью глобальной нефтяной карты, которая перекраивается из-за продолжающейся уже год войны Владимира Путина в Украине».
Несмотря на импорт Индии, Россия по-прежнему получает меньше прибыли от экспорта нефти, чем до вторжения, отчасти из-за дополнительных расходов и трудностей с обеспечением безопасности танкеров.