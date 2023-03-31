В волости Люганузе утонул полуторагодовалый ребенок

Сегодня вскоре после 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что полуторагодовалый мальчик упал в воду в волости Люганузе после того, как играл во дворе со старшими детьми. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка.
Близкий малыша вытащил его из воды, и машина скорой помощи доставила мальчика в больницу, где его не удалось спасти. По данным Postimees, ребенок находился под водой более 10 минут.
Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что водозабор для пожарных, куда упал ребенок, находится на частной земле и обнесен забором. По данным Postimees, калитка была открыта. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, в том числе то, как дети оказались в воде.