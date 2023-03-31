Слишком ярко ⟩ Почему у некоторых автомобилей ближний свет ослепляет сильнее, чем у других дальний

Мужчина из Таллинна, обратившийся в редакцию Elu24, проводит много времени за рулем. «Я часто езжу в темное время суток и по шоссе, и по городу, и по дорогам между населенными пунктами. Это нервирует и беспокоит, что ближний свет некоторых встречных автомобилей более яркий, чем дальний свет других», - сказал он.

«Я четко различаю слабый, желтоватый свет старых машин, яркий белый свет более современных, а также вот этот ослепляющий. Хотелось бы знать, что у них вкручено в гнезда для лампочек и не запрещено ли вообще использование таких ослепляющих источников света?» - задался вопросом мужчина

Он не единственный, кто задается вопросом об ослепляющих фарах. Недавно в редакцию поступило еще одно сообщение от жительницы Тарту, которая поделилась похожим опытом. «Когда я еду по Валгаскому шоссе, я иногда пугаюсь, когда вижу позади себя машину с яркими фарами. У меня всегда возникает вопрос, не пытается ли кто-то подать мне сигнал остановиться, потому что в это время у меня создается впечатление, что он мигает фарами. Это очень пугает, когда машина с яркими фарами подкрадывается ко мне и не держит достаточную дистанцию», - поделилась она своим опытом, добавив, что яркий свет от фар выглядит очень устрашающе.

Фото иллюстративное. Фото: Peeter Kümmel / Sakala

Департамент транспорта: лампы с очень высокой мощностью запрещены

Юрго Вахтра, руководитель отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта, сказал, что если в автомобиле установлены фары, а также сменные источники света/лампочки, указанные производителем и соответствующие требованиям, то ближний свет фар не должен сильно ослеплять встречный транспорт встречных участников дорожного движения.

«Поэтому при замене лампочек необходимо заменять ее на такую же (форма цоколя и мощность лампочки должны быть одинаковыми). Использование очень мощных источников света в дорожном движении не допускается. Такие лампочки предназначены, например, для раллийных трасс», - заявил Вахтра.