Италия приостановила доступ к ChatGPT из-за проблем с защитой данных

Итальянское ведомство по защите персональных данных заявило, что решение было принято после массовой утечки персональных данных пользователей 20 марта. Помимо этого, власти страны также обвинили компанию-разработчика OpenAI в том, что в положении о конфиденциальности отсутствует информация о том, какие сведения собирает бот. Также не обосновывается правовое основание, на котором бот осуществляет массовый сбор и хранение персональных данных с целью обучения алгоритмов.

ChatGPT, выпущенный в прошлом году, вызвал глобальный фурор благодаря своей способности мгновенно генерировать эссе, песни, статьи и многое другое.

Однако критики жалуются, что неясно, откуда ChatGPT и его конкуренты получают свои данные и как они обрабатываются.

Университеты и часть образовательного сообщества запретили использование чат-ботов, опасаясь, что студенты могут использовать их для написания рефератов.

На этой неделе сотни экспертов также подписали открытое письмо, призывающее временно остановить разработку новых мощных систем искусственного интеллекта, которые могут «представлять серьезную угрозу для общества и человечества».

Запрет стал ответом на выпуск OpenAI GPT-4, более мощной версии чат-бота с еще менее прозрачным происхождением данных.