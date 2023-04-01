В Таллинне несовершеннолетний попал под колеса автобуса

В пятницу, 31 марта, в 20.42 в Таллинне у дома на Палдиском шоссе, 221 на автобусной остановке «Вяйке-Ыйсмяэ» маршрутный автобус MAN, за рулем которого была 43-летняя женщина, сбил 15-летнего юношу.