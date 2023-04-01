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В Таллинне несовершеннолетний попал под колеса автобуса

rus.postimees.ee
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Madis Veltman

По данным полиции, за прошедшие сутки произошло два серьезных ДТП. Обе аварии произошли в Таллинне. 

В пятницу, 31 марта, в 20.42 в Таллинне у дома на Палдиском шоссе, 221 на автобусной остановке «Вяйке-Ыйсмяэ» маршрутный автобус MAN, за рулем которого была 43-летняя женщина, сбил 15-летнего юношу. 

Пострадавший пешеход был доставлен в Таллиннскую детскую больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются. 

Еще одно ДТП в Таллинне произошло на Лаагна-теэ. Подробнее читайте здесь.

ДТП на Лаагна-теэ.
ДТП на Лаагна-теэ. Фото: Tairo Lutter

Также за последние сутки на дорогах Эстонии полицией были задержаны три нетрезвых водителя. 

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