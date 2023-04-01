«Она должна сесть в тюрьму»: в США женщине грозит срок за смерть двух внуков

Уриэль Шок умерла на заднем сиденье перегретой машины, когда ее бабушка Трейси Никс занималась игрой на фортепиано в помещении. Инцидент произошел 22 ноября прошлого года, когда на улице температура воздуха во Флориде достигла 32°C.

Бывший директор школы Трейси Никс рассказала следственной группе, что просто забыла о ребенке, когда вернулась домой после обеда с друзьями.

Когда приехал один из внуков Никс, она вспомнила, что ребенок весь день находился в машине. Муж бросился за внучкой и попытался привести ее в чувства, но тщетно - девочка была уже мертва.

«Думать о последних моментах ее жизни ужасно для меня как для матери», - сказала мама Уриэль, Кайла Никс, дочь Трейси Никс. Отец девочки, Дрю Шок, сказал, что они были опустошены смертью детей.

Меньше года назад в ближайшем пруду утонул полуторагодовалый брат Уриэль Эзра. Ребенок в тот раз также оставался на попечении бабушки. Трейси Никс рассказала следователям, что заснула на диване в гостиной. Когда она проснулась и нигде не смогла найти маленького Эзру, она позвонила мужу.

Тот пошел искать ребенка возле дома и нашел Эзру лежащим ничком в мелководном пруду примерно в 300 метрах от их дома. Произошло это за несколько дней до Рождества 2021 года.