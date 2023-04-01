«Она должна сесть в тюрьму»: в США женщине грозит срок за смерть двух внуков

65-летней женщине из Флориды было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах после того, как ее семимесячная внучка умерла в перегретом автомобиле всего через несколько месяцев после того, как утонул ее старший брат, который также был оставлен на попечение бабушки, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Independent.
Уриэль Шок умерла на заднем сиденье перегретой машины, когда ее бабушка Трейси Никс занималась игрой на фортепиано в помещении. Инцидент произошел 22 ноября прошлого года, когда на улице температура воздуха во Флориде достигла 32°C.
Бывший директор школы Трейси Никс рассказала следственной группе, что просто забыла о ребенке, когда вернулась домой после обеда с друзьями.
Когда приехал один из внуков Никс, она вспомнила, что ребенок весь день находился в машине. Муж бросился за внучкой и попытался привести ее в чувства, но тщетно - девочка была уже мертва.
«Думать о последних моментах ее жизни ужасно для меня как для матери», - сказала мама Уриэль, Кайла Никс, дочь Трейси Никс. Отец девочки, Дрю Шок, сказал, что они были опустошены смертью детей.
Меньше года назад в ближайшем пруду утонул полуторагодовалый брат Уриэль Эзра. Ребенок в тот раз также оставался на попечении бабушки. Трейси Никс рассказала следователям, что заснула на диване в гостиной. Когда она проснулась и нигде не смогла найти маленького Эзру, она позвонила мужу.
Тот пошел искать ребенка возле дома и нашел Эзру лежащим ничком в мелководном пруду примерно в 300 метрах от их дома. Произошло это за несколько дней до Рождества 2021 года.
Дрю Шок помнит момент, когда ему позвонил тесть. «Он сказал: "Что-то случилось с Эзрой"». Когда Дрю позвонил жене, она бросила все, села в машину и помчалась к дому родителей со скоростью, превышающей 130 километров в час.
В то время она была на шестом месяце беременности. Спеша к родителям, она устроила лобовое столкновение с другим автомобилем. «Все подушки безопасности сработали, я даже не помню, как выходила из машины, - рассказала мама Эзры Кайла Никс. - Я увидела издалека вертолет, приземлившийся на участке. Я побежала к дому родителей, потеряла обувь и побежала туда босиком. Мне нужно было быстрее добраться до сына».
Родители Эзры говорят, что больше не доверяли матери Кайлы после смерти ребенка. Они также не позволили своему четырехлетнему ребенку пойти в дом бабушки и дедушки. «Однако я любила свою маму, я ее дочь, и я хотела, чтобы она была в моей жизни, и я думала, что могу верить во второй шанс, - сказала Кайла Никс. - Когда следователи сказали мне, что смерть Эзры была несчастным случаем, я решила: "Хорошо, я оставлю маму в своей жизни". Как мать. Как бабушку. Как человека».
После смерти второго младенца, оставленного на попечение бабушки, представляющий ее адвокат Уильям Флетчер заявил, что «это, очевидно, несчастный случай». Вопрос только в том, виновна ли Трейси Никс в халатности?
Адвокат Трейси Никс также подчеркивает, что та любит свою дочь и зятя, всех своих детей и внуков и что сейчас совершенно опустошена.
По словам адвоката, если женщину признают виновной, ей может грозить от 12 до 30 лет тюрьмы. «Если быть объективной, она должна сесть в тюрьму, - говорит мать погибших Кайла Никс. - Как дочь меня это пугает. Как мать я этого требую. Я буду бороться за своих детей».