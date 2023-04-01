Сын миллиардера признался Би-би-си в причастности к смерти норвежской студентки в Лондоне 15 лет назад

Он продолжил: «Никто не знает правды, потому что я сам мало что помню».

Когда я спросила его, в чем причина, он ответил всего одним словом: «Кокаин».

Я спросила его, разговаривал ли он когда-нибудь со здешним адвокатом. Он сказал, что разговаривал.

«Поверьте мне, с юридической точки зрения мне [конец], — написал он. - [Потому что] я покинул страну, и тело было перемещено».

Я спросила его, почему он переместил тело.

«Я не помню», — ответил он.

Я спросила его, думал ли он о том, чтобы сдаться, и он сказал, что адвокаты посоветовали ему этого не делать, так как в этом случае ему грозит «самый суровый приговор».

«Слишком поздно, Наваль», - написал Фарук.

Во время наших разговоров я много раз просила его дать интервью под запись, но он отказывался.

Подошло время рассказать отцу Мартины о моей переписке с Фаруком.

Одду Петтеру было очень тяжело слушать запись телефонных разговоров. Он впервые услышал голос человека, подозреваемого в убийстве его дочери.

«Очевидно, что он не испытывает сочувствия к нашей семье и не проявляет никаких угрызений совести или чего-то в этом роде», — сказал отец Мартины.

Но он добавил, что новый канал связи с Фаруком вселил в него надежду того, что деле могут произойти сдвиги.

«Я оптимистично настроен, потому что теперь, в долгосрочной перспективе, может найтись решение… потому что мы можем с ним говорить. Я больше, чем когда-либо, убежден, что решение по этому делу будет найдено. Я просто надеюсь, что оно будет соответствовать моему пониманию морали».

Я спросила его, что он хотел бы сказать Фаруку.