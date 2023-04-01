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В Eesti Energia объяснили, за что бывшие руководители получили такие большие премии

Андрус Карнау
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Министр финансов Аннели Аккерманн.
Министр финансов Аннели Аккерманн. Фото: Tairo Lutter

В этом году совет Eesti Energia дважды выплатил правлению премии: в феврале руководители получили три месячных оклада за хорошую работу в 2022 году и в конце марта - за хорошую работу в начале этого года.

Eesti Energia никогда не раскрывала размер зарплаты председателя правления компании Хандо Суттера. По подсчетам Postimees, она составляет 18 600 евро, у остальных членов правления - на уровень ниже.

Председатель совета Eesti Energia Анне Мере в пятницу направила министру финансов Аннели Аккерманн письмо, в котором ответила на все обвинения. Из письма видно, что критика премьер-министра и министра финансов в адрес компании неверна. В большинстве случаев ситуация в компании отличается от описаний министров. Например, не соответствует действительности постулат о преднамеренном снижении способности Elektrilevi AS, в то время как необходимые инвестиции были сделаны. Также не уменьшилась и степень удовлетворенности людей Eesti Energia. Однако электростанции под Нарвой имеют длинную историю: они попросту уже очень старые и не могут начать лучше работать, даже по приказу премьер-министра. Из-за войны уже нельзя было привезти из России для ремонта запчасти и специалистов-инженеров.

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