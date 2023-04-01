В Eesti Energia объяснили, за что бывшие руководители получили такие большие премии

Председатель совета Eesti Energia Анне Мере в пятницу направила министру финансов Аннели Аккерманн письмо, в котором ответила на все обвинения. Из письма видно, что критика премьер-министра и министра финансов в адрес компании неверна. В большинстве случаев ситуация в компании отличается от описаний министров. Например, не соответствует действительности постулат о преднамеренном снижении способности Elektrilevi AS, в то время как необходимые инвестиции были сделаны. Также не уменьшилась и степень удовлетворенности людей Eesti Energia. Однако электростанции под Нарвой имеют длинную историю: они попросту уже очень старые и не могут начать лучше работать, даже по приказу премьер-министра. Из-за войны уже нельзя было привезти из России для ремонта запчасти и специалистов-инженеров.