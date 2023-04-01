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«У меня слабость к таким девочкам»: педофил, ранее судимый за детскую порнографию, искал жертву в Facebook

Брита-Мария Алас
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Обтягивающая одежда, изгибы тела – то, что хотел увидеть мужчина средних лет от 13-летней девочки. Фото иллюстративное.
Обтягивающая одежда, изгибы тела – то, что хотел увидеть мужчина средних лет от 13-летней девочки. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Рогер, которому за сорок, два года назад был осужден за хранение детской порнографии. В тот раз он отделался условным сроком, но вскоре стал соблазнять следователя, который в Facebook скрывался за профилем 13-летней Сандры, и недавно снова предстал перед судом.

На десятый день знакомства, пытаясь заманить девочку на встречу, Рогер ободряюще написал Сандре*: «И не подумай, что я какой-то педераст». Он осознавал, что разговаривает с 13-летним ребенком. Однако до встречи не дошло.

Впоследствии Рогер утверждал, что ничего подобного не планировал, но он рассказывал это уже следователю, который общался с ним под видом девочки Сандры.

Не прошло и года с момента предыдущей судимости Рогера за хранение детской порнографии, как он нашел в Facebook аккаунт пользователя по имени Сандра с фотографией юной девочки и написал ей: «Давай познакомимся!» Начался, казалось бы, невинный обмен сообщениями: Рогер спросил Сандру, чем она занимается, а Сандра, в свою очередь, спросила Рогера о его возрасте. Рогера, который солгал о своем возрасте и назвал цифру, которая на десять меньше реальной, не интересовал возраст девочки, а когда Сандра указала, что ей всего 13, он лишь заявил, что возраст не помеха.

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